【美股焦點】軟銀作價逾400億美元賣ARM　據報最快未來一周宣布

▲ 軟銀傳將以400億美元出售旗下芯片設計公司Arm予Nvidia

軟銀旗下芯片設計公司Arm售予Nvidia的交易，將達成協議，據多份外國傳媒報道，作價將超過400億美元，交易額與市場一直以來的傳聞相若，最快將在未來一周公布交易，Nvidia除了是電腦顯示卡製造商，業務亦包括人工智能、自動駕駛汽車及數據中心，尤其是數據中心業務在收購合併下更急速增長，收購Arm將壯大Nvidia版圖。Nvidia、軟銀及Arm拒評。

Arm則是幾乎為所有移動設備提供芯片技術，例如手機及平板電腦等，同時業務亦已擴充至汽車、數據中心及其他儀器。值得留意的是，Arm不會直接生產芯片，但會提供專利技術，讓其他廠商生產，包括此前已與Nvidia合作。

軟銀於2016年以320億美元收購Arm，是軟銀歷來最大額的收購，以擴展至物聯網的技術。

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記者：譚志偉