【港股小知識】新能源汽車下鄉　細數近年內地汽車業政策

國家工業和信息化部辦公廳、農業農村部辦公廳、商務部辦公廳早前發布關於開展新能源汽車下鄉活動的通知,活動時間由今年7月至12月。久違的汽車下鄉再次出台,大家又對此政策知道幾多?

1. 首次出現汽車下鄉政策是在2009年

根據國務院2009年1月公佈的《汽車行業調整振興規劃》,汽車下鄉屬當中一項惠農政策。中央由該年3月1日至12月底,對購買1.3升及以下排量的微型客車,以及將三輪汽車或低速貨車報廢換購輕型載貨車的,給予一次性財政補貼。到翌年初,更將政策實施延長一年至2010年底。

經過一輪刺激政策後,行業銷售見底回升,不過到2015年,汽車板塊再次衰退,迫使當局再推出刺激政策,不過就並非汽車下鄉,而是對小排量汽車進行購置稅減免,由基準的10%,下調至5%,政策實施至2016年底,令行業再次走出低谷。之後當局公布2017年對購置稅仍會給予優惠,不過稅率就調整至7.5%,可見當局有不同手段刺激汽車業。





2. 為何如此著墨在汽車股?

支撐GDP的三頭馬車,即基建,投資及消費中,前兩者近年增長持續放緩,自然要依賴消費增速,汽車及房地產這些單價較高的必須品理所當然受到重視,車比樓房較易負擔,而且產品單價升幅遠比樓價為慢,定必較易催谷。

此外,近年內地致力推動節能減排,例如以天然氣代替以往燒煤發電,汽車行業亦一樣,當局大力推廣小排量汽車及新能源汽車,前者雖然屬傳統車型,但排放較少,對空氣污染影響較低,故早年的刺激政策都集中在小排量車;至於新能源汽車近年發展日趨成熟,但在推廣力度與現實使用情況仍未算理想,故當局今次的下鄉政策,也以新能源汽車為主。

3. 新能源汽車下鄉原因?

其實現時在內地多個大城市,新能源汽車的宣傳已持續多年,配套也夠成熟。大家都知道買傳統車上牌難,反而新能源汽車在這方面相對容易。可惜的是,大城市人多車多,車輛數目逐漸飽和,可發展空間變得有限。隨著產品單價降低,加上有一定補貼,新能源汽車在二三四綫城市則有望大放異彩。

此外,內地公安局數字顯示,內地去年汽車保有量達2.5億,在全世界當然排名前列;但若以人均保有量計算,內地每1,000人,只擁有173架車輛,遠較美國的837架為低,反映發展空間仍然龐大,相信也是當局要將新能源汽車下鄉的另一個主要原因。

記者:葉志偉