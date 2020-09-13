小米今年的制勝關鍵是     雷軍這樣說.....

小米集團（01810）董事長雷軍在一論壇時談及創新時透露，小米2020年研發預算超過100億，而且還是要深入制造業。「我們會始終堅持性價比，無論怎樣做高端，也都是超值且厚道的。」

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他示下一個10年，小米的核心戰略將升級為「手機 x AIoT」。未來要繼續堅持小米永不改變改的「三大鐵律」，即技術為本、性價比為綱、做最酷的產品。

然而，一間企業最大的資產其實是才，所以雷軍亦直言：「小米能不能勝出，要看能否吸納足夠優秀的人才。」他表示，十年前的創業者還有75%在公司，但還要補充更多的人才。

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早在8月中旬，雷軍就宣布了小米要重啟創業的模式，增加了4位新的合伙人，包括王翔、周受資、張峰和盧偉冰，雷軍認為他們是小米未來10年的聯合創始人。

現在小米合伙人委員會由5位在任的聯合創始人和4位新增的合伙人構成。據悉，小米公司成立之初共有8位創始人，分別是雷軍、林斌、洪鋒、王川、劉德、黎萬強、黃江吉、周光平，小米8位聯合創始人還被稱作小米八大金剛。

隨後，黃江吉、周光平於2018年4月27日辭去小米公司職務，黎萬強於2020年6月卸任小米旗下多家公司高管職務。小米公司的聯合創始人剩下5位。

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記者：張以正