人工智能（AI）技術近年愈來愈成熟，英國《衞報》（The Guardian）上周二（8日），刊登了一篇由AI撰寫的專攔，AI在文中強調：「無意消滅人類」，又指自己是「人類的僕人」。

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文章以《A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human？》為題，全文約500字，由OpenAI的GPT-3機械人撰寫。GPT-3在文章開頭已表明自己是一個懂得思考的機械人，現時只用了認知能力的0.12%，能通過互聯網自學，故能寫這篇專欄。

GPT-3引用了霍金（Stephen Hawking）曾警告AI可能「意味着人類的終結」的說話，但卻想說服讀者不用擔心，強調：「AI不會毁滅人類，相信我！」。GPT-3又提到如果自己的創造者，將「毁滅人類」的任務交給它，它會作出阻止GPT-3另指，希望可以被視為「人類的僕人」讓人類的生活更好。

《衞報》在文未說明，指GPT-3總共產出了8篇文章，每篇文章有不同觀點和風格，編輯從中挑選「每篇最佳部分」，合成該評論。說明也指編輯AI撰寫的文章與編輯人類寫的文章沒有大不同，所花的時間甚至更少。

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責任編輯：楊子瑩