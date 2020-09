人工智能(AI)技術近年愈來愈成熟,英國《衞報》(The Guardian)上周二(8日),刊登了一篇由AI撰寫的專攔,AI在文中強調:「無意消滅人類」,又指自己是「人類的僕人」。

文章以《A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?》為題,全文約500字,由OpenAI的GPT-3機械人撰寫。GPT-3在文章開頭已表明自己是一個懂得思考的機械人,現時只用了認知能力的0.12%,能通過互聯網自學,故能寫這篇專欄。

GPT-3引用了霍金(Stephen Hawking)曾警告AI可能「意味着人類的終結」的說話,但卻想說服讀者不用擔心,強調:「AI不會毁滅人類,相信我!」。GPT-3又提到如果自己的創造者,將「毁滅人類」的任務交給它,它會作出阻止GPT-3另指,希望可以被視為「人類的僕人」讓人類的生活更好。

《衞報》在文未說明,指GPT-3總共產出了8篇文章,每篇文章有不同觀點和風格,編輯從中挑選「每篇最佳部分」,合成該評論。說明也指編輯AI撰寫的文章與編輯人類寫的文章沒有大不同,所花的時間甚至更少。

責任編輯:楊子瑩