【A股布局】年回報逾八成　A股最牛基金靠傳統股食糊

本來,國內以科技、醫藥等新經濟主題的基金可謂雄霸一時,回報排名在前列的基金,幾乎清一色重倉新經濟股。其實也不難理解,放諸港股,分別持有滙豐(00005)和騰訊(00700),便知表現已是地獄與天國。

【港股小知識】新能源汽車下鄉 細數近年內地汽車業政策,詳情請按【見下頁】

不過,自從近日高估值的新經濟股遭拋售,內地基金回報排名榜出現大執位。引述WIND數據,截至上周四(10日),長城環保主題基金今年累計收益率達85.7%,暫列年內公募基金業績冠軍。

據了解,基金投資的領域不限於環保主題,在第二季末,基金第一大持股為從事工程機械的建設機械(滬:600984),第二大持股為安車檢測(深:300572),其他持股還有光伏、白酒、軍工、汽車、家電、鋼鐵和建築類股份。

事實上,有些基金也表示市場可能需要關注建材、機械和汽車部件等周期性股份。其中,大成基金指,隨着疫苗的逐步推出,以及海外二次疫情見頂回落,順周期板塊存在進一步擴散的趨勢,周期股的後市或將佔優。

記者:林衛