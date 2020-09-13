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【A股布局】年回報逾八成　A股最牛基金靠傳統股食糊

股樓投資 08:30 2020/09/13

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本來，國內以科技、醫藥等新經濟主題的基金可謂雄霸一時，回報排名在前列的基金，幾乎清一色重倉新經濟股。其實也不難理解，放諸港股，分別持有滙豐（00005）和騰訊（00700），便知表現已是地獄與天國。

【港股小知識】新能源汽車下鄉　細數近年內地汽車業政策，詳情請按【見下頁

不過，自從近日高估值的新經濟股遭拋售，內地基金回報排名榜出現大執位。引述WIND數據，截至上周四（10日），長城環保主題基金今年累計收益率達85.7%，暫列年內公募基金業績冠軍。

據了解，基金投資的領域不限於環保主題，在第二季末，基金第一大持股為從事工程機械的建設機械（滬：600984），第二大持股為安車檢測（深：300572），其他持股還有光伏、白酒、軍工、汽車、家電、鋼鐵和建築類股份。

事實上，有些基金也表示市場可能需要關注建材、機械和汽車部件等周期性股份。其中，大成基金指，隨着疫苗的逐步推出，以及海外二次疫情見頂回落，順周期板塊存在進一步擴散的趨勢，周期股的後市或將佔優。

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記者：林衛

板塊 公募基金 建設機械（滬：600984） 安車檢測（深：300572） A股

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