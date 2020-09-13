【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！

儲錢方法有很多種，「365存錢法」即每日多儲一元的方法，相信大家都有所認識，但須每日執行，未必是易事。若想每月儲錢，又不用每天執行，不如參考一下「136」儲錢法。

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「136」儲錢法實際上是將每月的收入分作10份，預留將其中1份用作保險保費的開支，其中6份留作每日生活開，剩下的3份就是每月要儲蓄的部份。按最新的港人月入中位數1.9萬元作計算，每月便會儲得5,700元，12個月持之以恆，一年便能儲下68,400元。

不過，在香港樓價貴、租金貴的情況下，部分人的每月住屋開支已佔收入一半，因此「136」儲錢法較適合沒有住屋負擔的人士。

若未能應用「136」儲錢法，不妨參考另一種方法，信封儲錢法。出糧後直接將每月所需的花費，例如租金、日常開支等分別放入不同的信封內，餘下的便儲入銀行戶口內。每月按著信封內的金額控制消費，減少不必要開支，較易養成儲蓄好習慣。

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責任編輯：楊子瑩