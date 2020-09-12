日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元

有「日本股神」之稱的cis，去年出書《能憑一己之力左右日經指數的男人的投資哲學》，外界始對他的身份多一點認識。他讀大學時開始炒股，股本300萬日元（約22萬港元），未到40歲身家漲升至230億日元（約16.8億港元）。

cis是這位股神過去的打機代稱，真實身份從來是個謎。只知他今年40歲，已婚有3個孩子。2003年辭去工作，全職炒股，過去10年沒有工作，只在家炒股，賺得2億美元。cis被稱為日本股神，他的確很「神奇」。

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這位股神「起家」，始於2005年日本瑞䄩證券交易員將J-com將每股61萬日元股價出錯誤入變成1日元賣61萬股。當時cis發現並火速買入3300股，當一切錯誤糾正後，cis爆賺了6億日元。到2016年，他賣空汽車安全氣囊生產商Takata的股票，令該公司股價跌了8.8%，該公司已破產。2016年他又聲稱買入200萬股東芝的股票，令該公司股價大升。

他的炒股方式有別一般股民，他不鑽研股價、公司基本面等資料，也不看財經新聞，愛打機及打麻雀，炒股態度極為散慢，被視為最典型的散戶。他在Twitter擁有27萬粉絲。日本不少股民每日都拜讀他在社交平台的帖文。

他平日會看股民在各社交媒體上的聊天室談各種消息，盯實買賣報價的屏幕，尤其是300集最活躍成交的股票，他在書中指炒股準則，是「買那些別人在買的股票，沽掉別人拋售的股票。」他又認為，炒股輸得最慘的人，是他些無法正視損失，老想等股價回彈的人。炒股否真如cis所說般簡單就能在股海中賺錢？而他的致勝之道又是否適合所有股民？

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責任編輯：鄭靜珊