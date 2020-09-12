  • 29°C
香港時間 : 2020912日 (六) 19:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

日本散戶股神CIS身份神秘 未到40歲身價17億元

環球政經 19:34 2020/09/12

分享：

有「日本股神」之稱的CIS，去年出書《能憑一己之力左右日經指數的男人的投資哲學》，外界始對他的身份多一點認識。他讀大學時開始炒股，股本300萬日元（約22萬港元），未到40歲身家漲升至230億日元（約16.8億港元）。

CIS是這位股神過去的打機代稱，真實身份從來是個謎。只知他今年40歲，已婚有3個孩子。2003年辭去工作，全職炒股，過去10年沒有工作，只在家炒股，賺得2億美元。CIS被稱為日本股神，他的確很「神奇」。

【美國股神】股神巴菲特：到了89歲才經歷到這樣的市場恐慌【下一頁

【美國股神買日股】巴菲特押注日本商社　究竟股神看中甚麼？【下一頁

這位股神「起家」，始於2005年日本瑞䄩證券交易員將J-com將每股61萬日元股價出錯誤入變成1日元賣61萬股。當時CIS發現並火速買入3300股，當一切錯誤糾正後，CIS爆賺了6億日元。到2016年，他賣空汽車安全氣囊生產商Takata的股票，令該公司股價跌了8.8%，該公司已破產。2016年他又聲稱買入200萬股東芝的股票，令該公司股價大升。

他的炒股方式有別一般股民，他不鑽研股價、公司基本面等資料，也不看財經新聞，愛打機及打麻雀，炒股態度極為散慢，被視為最典型的散戶。他在Twitter擁有27萬粉絲。日本不少股民每日都拜讀他在社交平台的帖文。

他平日會看股民在各社交媒體上的聊天室談各種消息，盯實買賣報價的屏幕，尤其是300集最活躍成交的股票，他在書中指炒股準則，是「買那些別人在買的股票，沽掉別人拋售的股票。」他又認為，炒股輸得最慘的人，是他些無法正視損失，老想等股價回彈的人。炒股否真如CIS所說般簡單就能在股海中賺錢？而他的致勝之道又是否適合所有股民？

 

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#環球視野盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

 

上一篇文章

【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?

下一篇文章

【盧煜明專訪重溫】「無創產檢之父」盧煜明 ：港有優勢 科研需更多資助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【父幹力量】慈父斥475萬購樓仔兩房助愛兒上車 代理：平絕佐敦
【父幹力量】慈父斥475萬購樓仔兩房助愛兒上車 代理：平絕佐敦
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【上車盤】鄰近屯門站　首期不用50萬　上車客鬥快入市
【上車盤】鄰近屯門站　首期不用50萬　上車客鬥快入市