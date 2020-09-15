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【上車客增】怕樓市將出現報復式上升?上車客睇樓1日速購映灣園

股樓投資 09:05 2020/09/15

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本港新冠肺炎確診個案連續多天錄得雙位數字，但自政府於上周五（11日）開始放寬限聚令，剛過去的週末市民湧至商場消費，人流及生意額也爆升。觀察過去數天的樓市成交，由於新盤開始收票，搶去部份購買力，二手成交量稍有下跌，惟不少成交個案反映到買家入市步伐明顯加快，相信是部份買家怕之後樓價會出現反彈。


其中東涌映灣園錄得港島區分支家庭睇樓一天即入市個案，中原地產分行經理王梓岐表示，隨著市場氣氛好轉，買家重新加快入市。東涌區二手交投穩步向好，本月迄今錄約37宗成交，當中指標屋苑映灣園佔10宗，平均實用呎價10,952元。

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王梓岐表示，剛過去的周末，映灣園連錄兩宗成交，其中一宗為9座低層E室，實用面積544平方呎，兩房間隔，享山景。新近吸引外區上車客洽購，單位原叫價640萬元，經議價後以624.3萬元成交，平均實用呎價11,476元，較市價約640萬元低約2.5%。

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王梓岐表示，買家為港島分支家庭，鍾情東涌居住環境舒適，樓齡較新，並有鐵路往來直達中環，不論上班或與家人聚會均十分方便，所以睇樓1日便拍板購入上址。原業主則於2004年8月以218萬元買入單位收租，見疫情下後市未明，遂止賺套現，因一手買入價相宜，故肯以略低於市價沽貨，現轉手帳面獲利約406.3萬元或1.9倍。


此外，將軍澳新都城單位放盤3日後，也獲上車客購入。美聯物業首席高級營業經理林健偉表示，新都城一期6座低層F室，實用面積364平方呎，屬2房間隔，向東南，望樓景。單位放盤僅約3日，由於價錢吸引，獲同區上車客睇樓後即承接，成交價628萬元，較原放盤叫價630萬元，減2萬元，折合實用呎價約17,253元。資料顯示，原業主於2010年8月斥資263.8萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利364.2萬元，帳面升值近1.4倍。

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屯門瓏門也錄上車客入市個案，中原地產分行經理葉津榮表示，瓏門5座極高層H室成交，實用面積488平方呎，兩房間隔，向東北 景觀非常開揚。業主於7月底放盤，叫價820萬元，近日獲區內上車客洽購，共減12萬元，以808萬元易手，折合平均實用呎價16,557元。

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記者：陳詠妍

樓價 限聚令 放盤 疫情 屯門 將軍澳 東涌 新都城 瓏門 映灣園
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