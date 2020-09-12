【澳洲疫情】澳洲反封城示威 墨爾本14人被捕

▲ 周六（12日），墨爾本有近100人上街抗議封城抗疫措施，警方發出至少51次違法通知，至少有14人被捕。

澳洲自6月底爆發第二波新型冠狀肺炎病毒疫情，墨爾本所屬州分維多利亞州一至是當地疫情震央，當地政府早前實施嚴格的封城措施，原定周日（13日）屆滿，但維多利亞州州長日前宣布，將延長墨爾本第4級封鎖措施至9月28日，引發民眾不滿。周六（12日），墨爾本有近100人上街抗議封城抗疫措施，警方發出至少51次違法通知，至少有14人被捕。

「墨爾本自由組織」（Melbourne Freedom Group）在Facebook發起活動「墨爾本自由行」（Melbourne Freedom Walk），號召群眾上街示威，反對封城抗疫措施，剝奪國民自由。

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維多利亞州政府早前實施為期6周的封城措施，重災區墨爾本更一度實施宵禁。原定6周封城措施至周日（13日）午夜屆滿，但據當地政府官網顯示，仍維持在第四級別防疫措施至9月28日，只是稍作放寬。當地居民由下周一（14日）起：

宵禁放寬至晚上9時至清晨5時

限聚令放寬至2人或一個家庭，可在室外聚會最多兩小時。

若市民獨居，或是單親家長、子女全部未滿18歲，將可提名1位訪客，到訪家中。

根據維多利亞州衛生與公共服務部的數據，截至周六（12日），該州累計確診病例約19,800宗，佔全國累計病例7成，墨爾本錄得確診886宗，該州死亡人數達716。

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責任編輯：葉芷樺