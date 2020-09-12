【疫市求生】本地現報復式消費？　K11 MUSEA第二季營業額回升35%

▲ K11 MUSEA今年第二季營業額較第一季升35%。

本港經濟因新冠肺炎疫情受到打擊，港企為生存改變經營策略。本地商場K11 MUSEA藉緊貼顧客需要、全渠道數碼化轉型等管理措施，以及與租戶一同提升產品及服務等，今年第二季營業額較第一季升35%，當中奢侈品、鐘錶珠寶等營業額，升幅高達60%。

K11 MUSEA更透過人工智能CRM+顧客管理系統，了解消費者過往消費習慣及喜好，將其有興趣的產品，精準推送給消費者。

隨着第三波疫情的本地確診數字，暫時有下降趨勢。加上K11 MUSEA第二季營業額較增35%，反映本地消費力陸續釋放，出現本地「報復式消費」的現象。該商場預計，第三季將有60%升幅。

▲ K11 MUSEA推出為期三周的「Our Muse Shopping Festival」，預計持續帶動人流及營業額。（K11 MUSEA提供）

3個月引逾10間食肆進駐 推為期三周優惠吸客

K11 MUSEA在疫情下，繼續引進全球各地的特色餐飲， 並於今年8月至10月期間，逆市引進超過10間食肆進駐，包括以「廚師發辦」著名的Sushi Wadatsumi、火鍋旗艦店「湊湊甄選」、松露特色菜Golden Diamond Truffle、外賣概念店Foodbox、手工啤酒工作坊hEROES Beer Co等。

▲ K11 MUSEA在疫情下，繼續引進全球各地的特色餐飲。（K11 MUSEA提供）

該商場推出新的銷售策略和優惠活動，刺激消費者的消費意欲。包括線上營銷K11 Live Shop、多個直播銷售活動，以及為VIP提供送貨及送餐服務等。新增的銷售方式，佔7至8月份整體的銷售額15%。並由9月11日起，推出為期三周的「Our Muse Shopping Festival」，提供一系列獎賞，預計持續帶動人流及營業額。

責任編輯：馬意文