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【素食可食肉？】Impossible Foods力拓中國巿場  漢堡包到點心  人造肉變出什麼菜色？

環球政經 08:48 2020/09/13

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人造肉生產可減少工廠式飼養牲蓄帶來的環境污染，而中國肉類消費不斷增加，被人造肉公司視為「必爭之地」。另美國人造肉公司Beyond Meat將在上海浙江嘉興經濟技術開發區設廠生產人造肉，估計將力拓中國巿場 。同樣來自美國的人造肉公司Impossible Foods早前召開視像記者會，其創辦人Pat Brown明言中國將是人造肉重要巿場，並指公司現正等待內地有關審批，意味產品將進入中國。

Impossible Foods的國際事務高級副總裁的Nick Halla今年年初已到香港成立公司，他早前接受本刊專訪時表示，選擇香港成為美國以外首個海外巿場，正是為開拓中國巿場。Halla表示：「開拓亞洲巿場是公司重點，而中國巿場將佔很大比重。」因為亞洲肉類消耗佔全球44%，而中國肉類消耗則佔全球28%。一直主打人造牛肉的Impossible Foods，近日亦推出人造豬肉，相信此舉迎合內地口味，內地肉類消耗以豬肉為主。

Impossible Foods並未上巿，但8月剛完成G輪融資，款額達2億美元。該公司由2011年成立至今，估計已籌資達15億美元，今年3月時F輪融資，巿場估計其巿值達40億美元。Halla不評論公司估值，但他指，公司為環境拓展人造肉，屬長線工作，因此他們也希望投資者也能長期支持，「例如微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）他一直是我們的長期投資者。」投資者還包括Viking Global、UBS、南韓Mirae Asset Global Investments、李嘉誠旗下維港投資等。

Impossible Foods的人造肉屬植物類人造肉（Plant-based meat)，以食物科技提取植物蛋白質製成，由味道、外型及質感高度模仿真肉，製成品一般是肉碎（Ground meat)狀態，烹調時可塑性甚高，可造肉醬意粉、肉丸、模製成免治扒等，跟烹調真肉並無分別。

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撰文：鄭靜珊

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