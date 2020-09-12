本地消費力撐起　K11 MUSEA第二季營業額升35%

新冠肺炎襲港，旅客人數大減，加上政府實施限聚令，對零售業影響極大，商場也各出奇謀，致力吸客。其中，新世界（00017）於尖沙咀海旁的K11 MUSEA措施見效，今年第二季營業額逆市升35%，預計第三季升幅更高達60%。值得留意的是，奢侈品、 鐘錶珠寶方面的營業額升幅強勁，急增60%，顯示本地消費力陸續釋放，呈現「報復式消費」現象。

事實上，近期疫情明顯緩和，政府亦放寬限聚令，商場人流多了，餐廳又再現排隊的長龍。為吸引更多顧客到訪消費，K11 MUSEA趁機引入10家明星食肆進駐，包括COBO HOUSE、Sushi Wadatsumi、土生花、湊湊甄選、Greyhound Café Galleria、Glasshouse Greenery、Sexy Crab、Golden Diamond Truffle、Foodbox、Flakes & Layers、Cookie Vission及hEROES Beer Co。











K11 MUSEA發言人說，「報復式消費」現象主要來自本地消費力釋放，因商場能提供多元化消費選擇，舉例說，商場有多個私隱度高的場地，可供奢侈品牌舉辦 VIP 貴賓活動，故奢侈品及鐘錶銷售額明顯上升。除了吸引傳統客群，商場亦注入新思維，吸引家庭客消費，讓顧客購物之餘，亦可享家庭樂。此外，商場亦透過人工智能CRM+顧客管理系統，了解顧客過往消費習慣及喜好，將其有興趣的產品精準推送到顧客。

另一方面，疫情改變港人消費模式，K11也改變銷售策略，重視綫上市場，如開拓綫上營銷「K11 Live Shop」以及多個直播銷售活動，將綫上流量轉化為商戶的銷售渠道。另外，集團亦為VIP提供送貨及送餐服務，盡力配合客人所需，新增的銷售方式佔7至8月份整體的銷售額15%。

K11 MUSEA以藝術、娛樂、親子及生活品味打造，走高檔路線，務求能突圍而出，而商店種類亦配合項目的藝術及文化形象。市場原預計，商場落成後，可挑戰海港城地位，料對新世界盈利的供應相當突出，惟其後遇上新冠肺炎。不過，隨着疫情緩和，相信這個又新又大的商場，應很快恢復盛况，為新世界帶來可觀盈利。

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