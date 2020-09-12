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【騰訊股價】騰訊《和平精英》等遊戲涉嫌違規 超範圍採集個人隱私

即市財經 16:44 2020/09/12

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騰訊旗下手遊《和平精英》被指違規。

內地官媒報道，國家計算機病毒應急處理中心在「淨網2020」專項行動中通過互聯網監測發現，有14款手遊嫌超範圍採集個人隱私信息，違反《網絡安全法》相關規定。其中，騰訊 （00700） 旗下熱門手遊《和平精英》亦在名單之上。

今次被指違法違規的遊戲類App共有14款，包括：《和平精英》、《湯姆貓跑酷》、《賓果消消消》、《我的安吉拉》、《我的湯姆貓》、《植物大戰殭屍2》、《迷你世界》、《開心消消樂》、《天天飛車》 、《微賽斗地主》、《貪吃蛇大作戰》、《神廟逃亡2》、《地鐵跑酷》、《天天酷跑》。

據報道，《和平精英》未向用戶明示申請的全部隱私權限，涉嫌隱私不合規。當局提醒，手機用戶應謹慎下載使用以上違法、違規應用，避免手機操作系統受到安全威脅。

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編輯︰侯景成

香港股票 騰訊控股（00700） 騰訊

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