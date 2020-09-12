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【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?

股樓投資 19:43 2020/09/12

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疫情持續放緩，市場憧憬經濟或快將恢復，不少人眼見二手市場減價盤盡現，也希望趁低入市。有網民於討論區發起提問，指如何才可以瞞著居住在公屋的媽媽買私樓，更稱自己為這件事連續失眠數天。

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該網民指，她今年27歲，以往跟媽媽一起住在公屋1至2人的細單位，媽媽是該公屋的屋主，約兩年前她搬出自己租屋住。最近她有買樓的打算，但想「瞞住阿媽，靜靜雞買」。該網民透露，有以上打算的原因，是由於她的媽媽愛賭搏，以前多次因為媽媽賭錢輸了後，她半夜要提款去贖媽媽。


她又指，過去數年她努力工作、交租及交學費，也不敢買貴重的東西，不停儲錢，及至最近，她起了一個念頭，就是儲錢買一個細單位給自己，希望有一個屬於自己的居所。不過，她怕媽媽知道自己持有物業後，如賭錢到要借「大耳窿」，要她賣樓還錢，因此請教網民自己買樓後，會否被房屋署查出而被收公屋，也希望網民幫她分析一下。

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對於這位網民的疑問，網友有不同意見：

有網友認為，如果樓主有公屋名，肯定房署可以查到，不過就算查得到，也不會連累到她的媽媽沒有公屋住。但樓主有機會被房屋署告上法庭，認為她沒必要務法律風險。

如果你公屋未夠十年還好，唔需要2年上報一次入息，如果已經夠十年，需2年報一次入息資產就無謂博，我覺得你最好向媽媽坦白說出來會更好，其實你沒有跟媽媽住，沒有太多事情要顧慮。

同時也有網民叫她「千萬不要搏」，建議樓主跟媽媽說想「除名」出來自己抽居屋。

到時抽不抽到，你媽媽也不會知道，只要你一直跟同媽媽就抽不到，她就不會知道。

也有網民表示，如樓主將來買到樓，律師一般也會叫她除名，其實她要報稅的話，也要寫出自己是業主的身份。亦有網民建議樓主倒不如直接致電房屋署查詢，根本不用「估估吓」。

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責任編輯：陳詠妍

 

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