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【環球室內設計】疫情下在家工作想「撇甩」孩子? 英國爸媽用7千幾蚊 將露營車變成超精美工作間

股樓投資 14:33 2020/09/13

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歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情，英國單日新增逾2,000宗新冠肺炎確診個案，事實上，自英國爆發疫情後，近半數打工仔都改為在家工作。相信不少英國在職父母跟香港父母在家工作時，面對其中一個難題就是如何「擺脫」家中孩子的騷擾專心工作，一對英國父母就花盡心思，製作出他們獨享的精美家庭工作室，翻新成本只需約港幣7千餘元。

Clare Francis及丈夫Martin（網上圖片）


今年41歲的Clare Francis，是3位孩子的媽媽，她創立了個人烘焙業務Scrumptious Cupcakes by Clare，但疫情下一家5口困於只有3個房間的住所，她較難在家完成工作，於是她跟丈夫Martin希望找尋工作場地，但無奈別墅及棚屋的價錢跟早前上漲達3倍，惟有另想方法。其後Martin作出一個大膽想法，就是購入露營車作工作間。Clare 指：「因為露營車本身已設有供電設施及水管，於是我們開始瀏覽ebay，並以1,100英鎊（約1.08萬元）購入有三個泊位的露營車。」

【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所：【下一頁


購入露營車後，兩夫婦親自將露營車後改造成工作間，包括將車內不需要的東西除去，如浴室、座位等，再用了約60英鎊購入地磚、用40英鎊從亞馬遜購買照明裝置及櫥櫃把手。同時，他們用了40英鎊購入牆紙；30英鎊購入水槽，再花上90英鎊購買自粘瓷磚、窗簾及蚊帳等。最後，再用50英鎊增添工作台，並以150英鎊為工作室購入L型的座位。

究竟露營車改裝成工作間的過程是怎樣?可看看以下圖片：

 

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【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋 雲石紋配木地板突顯現代摩登風：【下一頁


以上整個改裝工程，材料計起來只用了約800英鎊，折合計算只需約7,953港元，如計入露營車購入價1,100英鎊，總成本也只是1,900英鎊，即約1.9萬港元，就將一架廉價露營車改裝成一個令人驚嘆的現代工作空間，整個過程用了四個星期的時間。


Clare指，如購入及改裝一間小棚屋，整個過程的成本可能要花上5,000英鎊，即近5萬港元，是次為她慳了一大筆錢。更重要的是，她笑言這小天地為她提供了一個「擺脫」家中孩子空間。
 

 

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記者：陳詠妍

 

英鎊 在家工作 裝修設計 疫情 露營 烘焙 英國 新冠肺炎疫情

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