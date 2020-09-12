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【二手蝕讓】牽晴間業主持貨1年多急沽單位 買家雖幫手承擔80萬SSD稅 仍慘蝕130萬

股樓投資 17:54 2020/09/12

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近日疫情雖然有所放緩，市民入市意欲亦回升，業主的議價空間也收窄。惟二手市場不時出現蝕讓個案。其中一個粉嶺牽晴間業主，持有單位1年多就沽出單位，本來要支付樓價一成的額外印花稅SSD，即使新買家願意承擔SSD，但業主最終慘蝕約130萬元離場。

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世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺牽晴間8座高層C室，實用面積700方呎，原業主約在20日前把單位推出放盤，當時叫價約1,000萬元，近日突然大幅減價192萬元或19%，最終以約808萬元易手，成交呎價約11,543元。


陳偉康指，原業主於2019年3月以888萬元購入上址，現單位帳面貶值約80萬元或9%。原業主持有上址不足三年，原需支付樓價一成的額外印花稅SSD，但該筆稅款協議由新買家負責，涉款約80.8萬元，故扣除買入時的稅項及佣金等，最終料仍實蝕130萬元。

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另方面，西貢逸瓏海匯亦出現業主輕微蝕讓離場個案。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄指，西貢逸瓏海匯3座高層J室，單位實用面積380平方呎，為1房間隔，連303平方呎天台，日前以620萬元易手，實用面積呎價16,316元。

廖振雄指，上述原業主2016年11月購入上址，當時作價596萬元，持貨近4年至今沽售，帳面獲利24萬元或4%，若計及使費，料平手或輕微蝕讓離場。

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記者：陳詠妍

 

逸瓏海滙 牽晴間 粉嶺 西貢 額外印花稅 樓價 二手市場 放盤

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