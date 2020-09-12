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【種族歧視】美國教授講中文惹風波 因發音似黑人貶稱

環球社會熱點 17:01 2020/09/12

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美國南加州大學有位商科教授在課上講中文，竟因此惹禍上身。因他講的中文虛詞與英文中冒犯黑人的用語發音相似，被一群非裔學生去信校方投訴。

美國種族歧視問題根深蒂固，全國多地爆發持續數月的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）示威，令種族議題變得更加敏感，容易觸動神經。美國南加州大學有位商科教授在課上講中文，竟因此惹禍上身。因他講的中文虛詞與英文中冒犯黑人的用語發音相似，被一群非裔學生去信校方投訴。

美國南加州大學（University of Southern California ）任教商業溝通課的白人教授巴頓（Greg Patton）在課長提到填充詞時，提及中文虛詞「那個」（nei ge），並重複示範數次。學校翌日隨即收到投訴，因「那個」（nei ge）的發音，跟英文中冒犯黑人的「nagger」相似（按：原意指愛嘮叨的人，後來演變成對黑人的貶稱）。

投訴信指責，巴頓所為冒犯班上所有黑人同學，並指在美國社會背景下，應小心處理發音雷同的字眼。

【種族歧視】美國白人教授扮黑人 謊報種族多年【下一頁】

美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角【下一頁】

耶魯大學法學教授張泰素在Twitter上發文，肯定巴頓的發音標準，解釋「那個」是中文中非常常用的短語。

BBC報道，「那個」一詞掀起種族歧視風波不是首次。2016年7月在廣州，曾有黑人聽到一名中國人說「那個」，誤以為是對黑人的貶稱，繼而發生毆鬥；影片在網上流傳，片中黑人打中國人耳光，並大喊「你敢再說一次」和「再也不許那樣說！」今年4月，台灣也發生類似的誤解，導致兩名男子在餐廳打架。

據報，連中國籃球明星姚明都曾言，在美國國家籃球協會（NBA）比賽時，「那個」這個中文詞曾給他帶來麻煩。

奧斯卡提高最佳電影門檻 須種族、性別多元【下一頁】

「文法正確是種族歧視」美大學英文系改課程【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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