  • 27°C
香港時間 : 2020912日 (六) 23:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰航空】交銀預計國泰除需裁員 明年或有需要再度集資

股樓投資 23:16 2020/09/12

分享：

受累疫情，上半年蝕近99億元的國泰航空(00293),宣布不會為國泰和國泰港龍申請第二期保就業薪金資助計劃，引發裁員揣測。交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅估計，國泰除需裁減人手，在航線收益下降之下，明年或需再次覓集資金。

【LV Tiffany】遭Tiffany控告未履行收購交易 LVMH反控對方管理不善  詳情請看[下一頁]

【ATMX】美團點評擬易名美團 冀助公司建立統一形象  詳情請看[下一頁]

尤璐雅指，國泰放棄申請保就業，有機會在稍後作出規模不小的裁員。然而由於國泰已接受政府資助，進行裁員時或有其他考慮，未必直接跟隨歐美同業的裁員計劃。

她又預期，國泰雖會維持大型航點，惟班次將會大減。而在歐美疫情持續之下，國泰航線短期內收入或持續低迷。

國泰早前供股和邀請港府入股, 合共集資390億元。尤璐雅估計國泰現金流可支持其業務至明年初至中旬。然而一旦疫情在明年中至年底仍未平息，國泰有可能需要再次啟動集資計劃，尋求更多資金營運。

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#環球視野盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

國泰航空（00293） 經濟

下一篇文章

【保你大】羅國森：超低息周期 保險公司減息？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【父幹力量】慈父斥475萬購樓仔兩房助愛兒上車 代理：平絕佐敦
【父幹力量】慈父斥475萬購樓仔兩房助愛兒上車 代理：平絕佐敦
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【上車盤】鄰近屯門站　首期不用50萬　上車客鬥快入市
【上車盤】鄰近屯門站　首期不用50萬　上車客鬥快入市
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上