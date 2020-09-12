【國泰航空】交銀預計國泰除需裁員 明年或有需要再度集資

受累疫情，上半年蝕近99億元的國泰航空(00293),宣布不會為國泰和國泰港龍申請第二期保就業薪金資助計劃，引發裁員揣測。交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅估計，國泰除需裁減人手，在航線收益下降之下，明年或需再次覓集資金。

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尤璐雅指，國泰放棄申請保就業，有機會在稍後作出規模不小的裁員。然而由於國泰已接受政府資助，進行裁員時或有其他考慮，未必直接跟隨歐美同業的裁員計劃。

她又預期，國泰雖會維持大型航點，惟班次將會大減。而在歐美疫情持續之下，國泰航線短期內收入或持續低迷。

國泰早前供股和邀請港府入股, 合共集資390億元。尤璐雅估計國泰現金流可支持其業務至明年初至中旬。然而一旦疫情在明年中至年底仍未平息，國泰有可能需要再次啟動集資計劃，尋求更多資金營運。

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