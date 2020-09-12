【恒隆接班】恒隆成立60周年 陳啟宗長子陳文博同日獲委任副董事長 

近日恒隆地產（00101）好消息不斷，繼集團日前以25.6億元投得美國駐港總領事館宿舍物業，即獲大摩給予增持評級及22元目標價。恒隆集團（00010）及恒隆地產於周五（11日）宣佈，主席陳啟宗之子、現擔任執行董事的陳文博將於周日（13日）起委任為兩間公司之副董事長，這一天亦為恒隆集團成立60周年的日子。



恒隆指，陳文博除履行董事會副董事長的職務外，將繼續負責帶領發展及設計部、項目管理部和成本及監控部，以及擔任可持續發展督導委員會主席。

▲ 恒隆集團有限公司（00010）及恒隆地產有限公 司（00101）（統稱公司）董事會宣布，公司執行董事陳文博先生獲委任為公司董事會副董事長



陳文博早於 2010年已加盟恒隆，至今於公司已工作達12年，並於 2016年獲委任為董事會的執行董事，除於恒隆的職務外，他也是香港地產建設商會執行委員會、香港科技大學商學院顧問委員會及香港中文大學晨興書院院監會的成員。

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陳文博加入公司前曾從事金融、審計、諮詢顧問及風險管理範疇的工作。他也持有美國西北大學凱洛格管理學院與香港科技大學聯合頒授的行政人員工商管理碩士學位和美國南加州大學國際關係文學士學位。



近年本港大型地產發展商已陸續公布第二及第三代接班步署，如恒地（00012）「四叔」李兆基於2019年5月正式退任主席兼總經理，恒地系上市王國交棒予兩名兒子李家傑和李家誠。長和系創辦人李嘉誠亦於2018年3月宣布退休，長子李澤钜成為李氏接班人。新世界（00017）創辦人鄭裕彤也早在1989年曾交棒鄭家純，第三代鄭志剛於2015年已擢升為執行副主席，逐步接班。

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記者：陳詠妍