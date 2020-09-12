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樂視欺詐發行被罰2.4億人民幣　賈躍亭遭終身禁入證券市場

股樓投資 17:59 2020/09/12

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內地樂視網欺詐發行一案終完結。該公司周五（11日）表示，已經收到中證監會出具的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，將對該公司處以2.4億元（人民幣，下同）罰款，擬處罰對象包括公司前董事長賈躍亭，以及部分公司歷任董事、監事、高級管理人員及其他人員。除此之外，賈躍亭還被終身禁入證券市場。

根據公司公開文件，中證監於9月7日，就樂視網涉嫌信息披露違法、欺詐發行案已經完成調查，對公司責令改正，給予警告，並處以60萬元罰款，同時對公司處以募集資金5%即2.4億元罰款。

8萬人圍觀網上拍賣2千萬元豪宅 樂視賈躍亭前妻北京物業賣出還債 了解請按【下一頁

樂視網今年7月已遭深交所除牌後，賈躍亭曾表示對於因公司退市而損失的股民表示歉意，並表示在得到債權人委員會批准後，已經在債權人信託中預留了不超過10%的比例，主要用於樂視網股民的或有補償，待履行完相關法定程序後可以實施。

據報內地娛樂圈內多名導演及明星都持有該公司股票，當中包括張藝謀、郭敬明、孫紅雷、黃曉明、李小璐、馮紹峰、劉濤、秦嵐等，然而最受傷的還是28萬名普通散戶。退市之前的最後一個交易日，樂視股價已經跌至0.18元，市值從最高1650億至今7.18億。

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編輯：李勝男

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