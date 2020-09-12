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【美股焦點】微軟雲遊戲服務下周二推出 月費15美元

即市財經 14:38 2020/09/12

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微軟正式推出雲遊戲服務Xbox Game Pass Ultimate。

微軟（美︰MSFT）宣布，將於下周二（15日）推出雲遊戲服務「Xbox Game Pass Ultimate」，其中新用戶第一個月只收取1美元的費用。微軟此舉要是為了吸引休閒遊戲玩家，同時令Xbox更好地應對來自索尼（美︰SNE）Play Station5的競爭。

據報道，微軟的雲遊戲服務每月正式月費為14.99美元，用戶可以通過Xbox遊戲主機、Android設備和電腦，通過網絡連接遊玩150多款熱門遊戲。

值得注意的是，Google已推出了雲遊戲平台Stadia ，雲遊戲領域的競爭日趨白熱化。但由於，事實上Stadia支援的遊戲數目有限，未能掀起熱潮。另外，英偉達（美︰NVDA）亦已發布了雲遊戲平台GeForce Now。

甚麼是雲遊戲？

雲遊戲（Cloud Gaming）是利用網絡串流技術，讓遊戲在雲端伺服器進行運算後，以類似串流影片傳輸的方式將畫面傳輸至手機、電腦或其他裝置。由於遊戲運算透過伺服器進行，用戶以低配備硬件（如手機），一樣能夠玩到本來在高性能電腦上才能遊玩的遊戲。

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編輯︰侯景成

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 雲端 XBOX Android 遊戲

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