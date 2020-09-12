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《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映

商業 14:37 2020/09/12

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《神奇女俠1984》由10月2日改為12月25日上映。

新冠肺炎疫情曾讓電影院關閉，而隨着疫情緩和影院重啟，多部電影相繼上映。不過，華納兄弟斥2億美元（約15.5億港元）打造的《TENET天能》，票房成績不似預期，現時推遲下月上映的《神奇女俠1984》，由10月2日改為12月25日上映。

《神奇女俠1984》將於今年聖誕檔期上映，而據HYPEBEAST報道，同樣由華納兄弟發行的《沙丘瀚戰（Dune）》，原定於今年12月18日上映，惟將兩部大片同時在聖誕檔期上映不合理，故認為《沙丘瀚戰（Dune）》將更改至明年推出。不過，官方暫未有消息公布。

【影院復甦】IMAX全球週末票房逾8600萬　電影《TENET天能》帶動銷情

【無懼抵制】《花木蘭》在台票房逾870萬　成本周新片冠軍

《TENET天能》破IMAX最佳9月週末全球票房記錄 　惟未達華納目標？
其實《TENET天能》開畫後，全球票房突破1.4億美元（約10.8億港元），即將達到2億美元的製作成本。而IMAX全球週末票房亦錄得7,600萬人民幣（約8,600萬港元），創下歷史上最佳9月週末全球票房記錄 。

不過，由於北美地區僅有約65%影院上映，當中更只出售25%至40%的入座位置，加上最重要的紐約和洛杉磯更未重啟電影院，使該片仍未達到華納兄弟，為疫情而特別設立的目標。

責任編輯：馬意文

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