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【英國脫歐】大摩：「硬脫歐」機率大增　英鎊兌美元恐跌至1.15

環球政經 17:06 2020/09/12

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市場關注英歐貿易談判進程，本周五（11日）摩根士丹利 (Morgan Stanley) 將英國「硬脫歐」的機率從原本的25%上調至 40%，如英國年底無協議脫歐後，雙方僅遵從世界貿易組織（WTO）規則進行貿易，大摩料屆時英鎊兌美元恐跌破1.15水平。

【英國脫歐】約翰遜定下月中為脫歐談判死綫　無懼無協議脫歐 了解請按【下一頁

根據外媒報導，本周三（9日）英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾經計劃推出《內部市場法案》（Internal Market Bill），要求脫歐過渡期後，英國官員有權針修改或指定北愛爾蘭與英國其他地區間進出口規定。該法案被指有違脫歐協議部分條款以及國際法，歐盟要求英國在9月底前修改法案，否則將起訴英國，惟英方目前堅持不會修改。

英國脫歐再添變數，周六（12日）英鎊兌美元1.28水平，本月跌幅約4.6%。大摩認為，「硬脫歐」將令英鎊匯價承壓，進一步跌至1.15水平，即再跌逾一成！

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編輯：李勝男

歐盟 進出口 國際法 約翰遜 貿易 世界貿易組織 英鎊 美元 英國 脫歐

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