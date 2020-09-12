【普及社區檢測】免費全民檢測最後3天 至周一晚上8時完結（附預約網址連結、全港57間檢測中心一覽）

新冠肺炎普及社區檢測計劃至周五（11日）晚上8時累計完成144.8個樣本的核酸檢測。延期後計劃將在下周一即9月14日結束。巿民要在最後三天即由今天至14日預約及進行檢測，全港18區由本來過百間的檢測中心，在最後三天會減至57間，檢測時間由早上8時至晚上8時。

預約網址連結：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/

全民檢測】社區普及檢測已化驗12.8萬樣本 6個樣本覆檢後呈陽性【下一頁】

【全民檢測】普及社區檢測累計逾130萬人登記 134宗疑涉盜用他人個人資料【下一頁】

最後3天（9月12至14日）運作的57間繼檢測中心如下：

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責任編輯：鄭靜珊