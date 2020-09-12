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【日本疫情】日本放寬大型活動人數限制 望逐步重啟經濟

環球政經 15:41 2020/09/12

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由於日本的疫情逐漸受控，當地政府與衛生專家商議後，計劃放寬大型活動的人數限制，以回應商界的需求。

【日本疫情】東京新宿地標 LABI新宿東口館宣布結業  詳情請看【下一頁

【東京疫情】秋葉原兩大景點商店 本月底同日相繼結業  詳情請看【下一頁

日本政府決定由本月19日開始，職業棒球及足球賽事等大型活動，維持會場人數上限為入座率的50%以內，而場內5000人的上限將會取消。電影、戲劇等安靜觀賞的活動也將允許滿座。而1萬人以下參與的活動，例如電影、戲劇、芭蕾、古典樂音樂會等觀眾安靜觀賞的活動，以5000人為上限，並取消入座率限制。惟小型音樂表演等觀眾會發出聲音的活動，有關場地仍維持五成入座率的上限。

國土交通相赤羽一嘉透露，於10月1日起會將東京都列入旅遊支援項目的對象。共同社指，此舉意味日本政府希望加快重啟經濟的步伐。

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撰文 : 李尚毅

日本

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