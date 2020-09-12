英國藥廠疫苗現副作用 35歲倫敦男子出現脊髓炎病徵

由世界各地生產的新冠肺炎開始陸續面世，有英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的新冠肺炎疫苗，亦開始進行人體測試，不過有接種人士疑似出現脊髓炎副作用而暫停測試。

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英媒周四（10日）報道，一名自願接種人士在注射疫苗14小時後發燒、頭痛，甚至全身乏力，並持續多天。任職自由身記者的35歲倫敦男子薩默斯（Jack Sommers）於5月時接種首劑疫苗，注射後翌日凌晨2時在睡夢中驚醒，並感到身體發冷，體溫升至攝氏39度以上，服用退燒藥後仍無法退燒。

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薩默斯（Jack Sommers）相信疫苗十分安全，並對無法接種第二劑疫苗感到失望。他又指，停止測試疫苗不會嚇跑自願接受疫苗注射的人士，因為大家已經有心理準備。

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責任編輯：翁嘉陽