  • 27°C
香港時間 : 2020912日 (六) 14:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO移民買樓】巴克萊突然收緊按揭　買樓隨時要撻訂

股樓投資 14:04 2020/09/12

分享：

近期，不少港人有意到英國置業，自然要留意當地樓市。為刺激樓市復蘇，英國早前宣布，調高物業印花稅的門檻，由現時12.5萬鎊，調高至50萬鎊，直至明年3月31日。換言之，若購買50萬鎊以下的物業，便不用繳交印花稅。稅務減免一出，人人趕買樓，帶動成交回升，上月樓價更創新高，惟英國巴克萊銀行（Barclays）突然收緊按揭，由原本最多可借全年入息的 5.5 倍，下調至 4.49 倍。值得留意的是，就算已遞交按揭申請的客戶也受影到，或致他們取消交易，並引發連鎖反應。市場人士又指，其他銀行未來數周也可能跟隨，進一步收緊按揭。

【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知下一頁

【投資海外】英國買樓做按揭　搵香港銀行前要知一件事下一頁

《金融時報》指，巴克萊銀行收緊按揭，因要符合英國監管機構 Prudential Regulation Authority 的規定。據該局規定，每間銀行的按揭貸款組合中，超過全年入息4.5倍的貸款，不得超過整體房貸15%。

事實上，買樓申請按揭需時，惟該行突然收緊按揭，更涵蓋現有申請，料對他們影響最大，最壞情況是無錢上會，終要撻訂。行內人士認為，此舉或引發連鎖效應，更影響換樓鏈。舉例說，你計劃換樓，惟資金不多，要賣去現址套現，而現址已有買家洽購，惟這買家因按揭問題而取消交易，最終你無法套現換樓。不過，巴克萊收緊按揭要求，有助防止過度借貸。

【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水​​​​​​​​​​​​​​下一頁

英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）​​​​​​​下一頁

英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（下）下一頁

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【投資海外】英國買樓不求人　當地實用網站要記實
2020/08/15
【投資海外】英國買樓不求人　當地實用網站要記實
【投資海外】治安差多扒手？　移民英國住邊好？
2020/08/16
【投資海外】治安差多扒手？　移民英國住邊好？
【投資海外】疫市買英國樓要小心　提防假業主行騙
2020/08/22
【投資海外】疫市買英國樓要小心　提防假業主行騙
【投資海外】港人「互搶」搶貴英國樓　嚇怕當地代理
2020/08/23
【投資海外】港人「互搶」搶貴英國樓　嚇怕當地代理
【投資海外】港人瘋搶英國樓　BBC：出現香港買家熱潮
2020/08/29
【投資海外】港人瘋搶英國樓　BBC：出現香港買家熱潮
按揭貸款 英國 撻訂 移民 BNO

上一篇文章

【美股焦點】納指經歷3月來最糟一周　據報軟銀檢將討期權交易策略

下一篇文章

英國藥廠疫苗現副作用 35歲倫敦男子出現脊髓炎病徵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【額外收費】下月起向租用版成人八達通收15元 有7個類別獲豁免
【額外收費】下月起向租用版成人八達通收15元 有7個類別獲豁免
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上