【BNO移民買樓】巴克萊突然收緊按揭　買樓隨時要撻訂

近期，不少港人有意到英國置業，自然要留意當地樓市。為刺激樓市復蘇，英國早前宣布，調高物業印花稅的門檻，由現時12.5萬鎊，調高至50萬鎊，直至明年3月31日。換言之，若購買50萬鎊以下的物業，便不用繳交印花稅。稅務減免一出，人人趕買樓，帶動成交回升，上月樓價更創新高，惟英國巴克萊銀行（Barclays）突然收緊按揭，由原本最多可借全年入息的 5.5 倍，下調至 4.49 倍。值得留意的是，就算已遞交按揭申請的客戶也受影到，或致他們取消交易，並引發連鎖反應。市場人士又指，其他銀行未來數周也可能跟隨，進一步收緊按揭。

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《金融時報》指，巴克萊銀行收緊按揭，因要符合英國監管機構 Prudential Regulation Authority 的規定。據該局規定，每間銀行的按揭貸款組合中，超過全年入息4.5倍的貸款，不得超過整體房貸15%。

事實上，買樓申請按揭需時，惟該行突然收緊按揭，更涵蓋現有申請，料對他們影響最大，最壞情況是無錢上會，終要撻訂。行內人士認為，此舉或引發連鎖效應，更影響換樓鏈。舉例說，你計劃換樓，惟資金不多，要賣去現址套現，而現址已有買家洽購，惟這買家因按揭問題而取消交易，最終你無法套現換樓。不過，巴克萊收緊按揭要求，有助防止過度借貸。

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