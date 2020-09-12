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【LV Tiffany】遭Tiffany控告未履行收購交易 LVMH反控對方管理不善

環球政經 17:02 2020/09/12

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歐洲最大奢侈品集團LVMH取消收購美國珠寶品牌Tiffany(美:TIF)，Tiffany日前在美國提訴LVMH未履行收購承諾，要求LVMH完成交易。外媒報道，LVMH將反訴Tiffany，指控其在疫情期間管理不善。

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外電報道，LVMH反訴Tiffany的理據，在於後者業務受疫情打擊，銷售額下跌並出現虧損的情况下，依然同意派發季度股息。LVMH又指，Tiffany上半年的表現遠遠落後於LVMH旗下的同類品牌，形容這原來的併購對象今年的前景「非常令人失望」。

外媒早前報道，Tiffany在美國指控LVMH故意拖慢收購程序，又威脅降低作價，要求該公司按協議完成交易。LVMH隨後發聲明表示，由於美國打算對法國商品加徵關稅，法國政府要求集團推遲這項高達162億美元（約1255.5億港元）的交易至明年，因此集團決定取消收購。

LVMH一直尋求壯大首飾和手錶業務，去年底提出收購Tiffany。當時市場分析指，收購可使LVMH的首飾業務收入大增一倍。

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撰文 : 李尚毅，陳青儀

Tiffany & Co.（美：TIF）

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