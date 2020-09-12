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【虛擬銀行】雷蛇進軍虛擬銀行 望拓展服務至歐美地區

股樓投資 15:06 2020/09/12

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遊戲周邊裝置製造商雷蛇（01337）近年跨界踏足金融科技業務，繼爭取新加坡虛擬銀行牌照後，計劃將虛擬銀行業務拓展型至歐美地區。雷蛇周五收報1.59元，升1.9%。

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【大行點睇】百勝中國上市次日反彈 高盛列入「確信買入」名單  詳情請看[下一頁]

雷蛇創辦人兼行政總裁陳民亮日前接受外媒訪問時表示，雷蛇的目光並不止於新加坡，公司有意探索歐美市場，更希望未來能將虛議銀行業務擴展到南亞、印度及拉丁美洲。

他指在新興市場，大部份消費者都沒有銀行戶口，更遑論信用卡，而世界銀行的數據亦指全球有17億人未擁有銀行戶口。所以他希望建立全球青年銀行網絡，從開始為青年服務。

但在美國申請虛擬銀行牌照並非易事，美國虛擬Varo Money就用了3年，經歷數輪申請才成功。陳民亮指他明白這並非易事，雷蛇將會好好經營，接受監管，以爭取牌照。

今年上半年，雷蛇營收達破紀錄的4.47億美元，按年增加25%，同時其淨虧損也收窄至1770萬美元。金融服務部門的收入增加了79.3%至6400萬美元，未來金融科技將成為雷蛇新的業務增長點。

早前雷蛇佔股60%的Razer Youth Bank（雷蛇青年銀行）申請了新加坡虛擬銀行牌照，其競爭者包括螞蟻集團、Grab及新加坡電訊等。預計下半年將宣布結果。

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撰文 : 趙家盈

雷蛇（01337） 經濟

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