  • 28°C
香港時間 : 2020913日 (日) 09:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

拆解手機遊戲如何長壽？QooApp蒲得志：鍾意左IP就成世

即市財經 09:00 2020/09/13

分享：

近期人氣懷舊動畫紛推出手遊，例如獵人、灌籃高手及家庭教師等。

遊戲產業一片藍海，疫情下更突顯其商機，不少廠商均希望可分一杯羹，惟這也導致遊戲質素參差。到底短命及長命手遊有何分別？如Fate系列、海賊王等IP手遊是否一定較長壽？日韓遊戲平台QooApp創辦人蒲得志表示，短命的遊戲皆在盡快收割用家，為了早日回本，早期會不斷鼓勵用家「課金」，回本後或不會持續投放，故「回本意味完結」。至於長壽遊戲，開發商會有長期經營的想法，持續更新遊戲內容，甚至進行誇遊戲或IP的合作（crossover），尤其是二次元遊戲，希望藉此長遠鞏固粉絲的忠誠度。

近期人氣懷舊動畫紛推出手遊，例如獵人、灌籃高手（男兒當入樽）及家庭教師等。蒲得志指，「鍾意左IP就成世」，當年喜歡該等動漫的人現時平均年齡達30至40歲，經濟能力強，但玩的遊戲種類不多，故當有懷舊動畫遊推出，粉絲既容易投入，廠家又不用大力打廣告。

不過，他指，該類遊戲不可以泛濫，一般玩家玩遊戲不喜歡重覆，除非市場對某類遊戲或IP「已經餓了一段時間」，否則若部份IP每隔一段時間便推出手遊，即使粉絲基礎廣，但同樣面對風險高的問題。

對於遊戲產業，蒲得志指，同質化永遠存在，只是「跟風」遊戲所得的效果較遜色，並認為當某類熱門遊戲淡出，其他則會重新出現，宛如一個循環，故不會有特定類型永遠跑出。他又指，當5G網絡發展更成熟，預期未來遊戲產業將有大改變。

下一頁：專訪阿里巴巴有份投資QooApp

相關文章：

【Xbox】微軟Xbox Series X/S將於11月10日全球同步發售 港版價格分別為3388元、2280元

【PS5】Sony擬將PlayStation 5產量提高1倍

【Switch熱賣】任天堂傳再追加訂單 Switch年產量目標增至3000萬部

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此】

記者：袁諾曦

疫情 經濟 遊戲

下一篇文章

【新股IPO】螞蟻集團緊急澄清　李開復曠視科技合作言論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒隆地產】陳啟宗：香港經濟千瘡百孔　「東方之珠」光芒差不多消逝
【恒隆地產】陳啟宗：香港經濟千瘡百孔　「東方之珠」光芒差不多消逝
【港元定期存款】港元定存最高息10.8厘　傳統銀行硬撼虛擬銀行
【港元定期存款】港元定存最高息10.8厘　傳統銀行硬撼虛擬銀行
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【石Sir午市閒談】港交所、中鐵、中芯、廣發証券、小米及美團最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】港交所、中鐵、中芯、廣發証券、小米及美團最新部署（立即觀看）
【中國晶片】國家集成電路突退出中興微電子　中興擬33億元回購、上周減持中芯（第二版）
【中國晶片】國家集成電路突退出中興微電子　中興擬33億元回購、上周減持中芯（第二版）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日累計845億　超購逾483倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日累計845億　超購逾483倍（不斷更新）