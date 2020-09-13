拆解手機遊戲如何長壽？QooApp蒲得志：鍾意左IP就成世

▲ 近期人氣懷舊動畫紛推出手遊，例如獵人、灌籃高手及家庭教師等。

遊戲產業一片藍海，疫情下更突顯其商機，不少廠商均希望可分一杯羹，惟這也導致遊戲質素參差。到底短命及長命手遊有何分別？如Fate系列、海賊王等IP手遊是否一定較長壽？日韓遊戲平台QooApp創辦人蒲得志表示，短命的遊戲皆在盡快收割用家，為了早日回本，早期會不斷鼓勵用家「課金」，回本後或不會持續投放，故「回本意味完結」。至於長壽遊戲，開發商會有長期經營的想法，持續更新遊戲內容，甚至進行誇遊戲或IP的合作（crossover），尤其是二次元遊戲，希望藉此長遠鞏固粉絲的忠誠度。

近期人氣懷舊動畫紛推出手遊，例如獵人、灌籃高手（男兒當入樽）及家庭教師等。蒲得志指，「鍾意左IP就成世」，當年喜歡該等動漫的人現時平均年齡達30至40歲，經濟能力強，但玩的遊戲種類不多，故當有懷舊動畫遊推出，粉絲既容易投入，廠家又不用大力打廣告。

不過，他指，該類遊戲不可以泛濫，一般玩家玩遊戲不喜歡重覆，除非市場對某類遊戲或IP「已經餓了一段時間」，否則若部份IP每隔一段時間便推出手遊，即使粉絲基礎廣，但同樣面對風險高的問題。

對於遊戲產業，蒲得志指，同質化永遠存在，只是「跟風」遊戲所得的效果較遜色，並認為當某類熱門遊戲淡出，其他則會重新出現，宛如一個循環，故不會有特定類型永遠跑出。他又指，當5G網絡發展更成熟，預期未來遊戲產業將有大改變。

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記者：袁諾曦