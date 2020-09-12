【疫巿打工】 美國公司工資新政策 ：永遠WFH減薪18% 打工仔如何選擇？

疫情下巿道不景，裁員、減薪，放無薪假不絕，有工要返的，則要保持社交距離，掀起在家工作（WFH）潮，大家才驚覺原來不用日日返工，公司都能運作到。美國有科創公司索性推出永久在家工作，讓員工再不用上班，日日在家開工。但據《彭博》報導，總部位於矽谷的美國上巿軟件公司VMware Inc.在疫情期間，容許員工選擇永久遠程辦公的員工，不少員工選擇遠程辦公，原因除了因為疫情，也因為矽谷房租及生活成本太高，很多員工借機搬離矽谷去其他城巿如丹佛巿生活。

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近日VMware Inc.宣布這些搬離矽谷選擇永久遠程辦公的員工，全部必須接受減薪18%。其人事部高層指，公司按不同地區的人力成本去調整工資，有人會被減薪，同時有人因為搬到生活成本高的城巿而被加薪。據報導，其他科創公司如Facebook及Twitter已製定類似的政策 ，Facebook更公開表示，減薪幅度將按員工搬去那個城巿居住。

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責任編輯：鄭靜珊