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【911恐襲19周年】特朗普：絕不放過恐怖分子

環球社會熱點 13:38 2020/09/12

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美國911恐怖襲擊19周年，總統特朗普致辭時揚言，美國不會放過恐怖分子。

美國911恐怖襲擊19周年，美國大選在即，總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），先後出席賓夕凡尼亞州聯合航空紀念館的悼念儀式，兩人沒有碰面。美國總統特朗普致辭時揚言，美國不會放過恐怖分子。

今年受疫情影響，各地悼念活動規模縮小。遇襲地點的紐約世貿遺址照舊舉行悼念和默哀儀式，但改為以錄音讀出死者名字，而非由家屬讀出。有家屬指，因應疫情，不打算出席活動，為19年來首次。

【911恐襲19周年】美國悼念規模縮 改錄音讀死者名字【下一頁】

【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911【下一頁】

周五（11日）總統特朗普和夫人梅拉尼婭出席賓夕法尼亞州的悼念活動，他們向死難者獻花圈和默哀。當年被恐怖分子挾持的一架客機在現場墜毀。

特朗普致辭道：

「儘管我們無法消除您的痛苦，但我們可以幫助您承擔負擔。」（But while we cannot erase your pain, we can help to shoulder your burden.）

他強調，美國對恐怖分子絕不放任自流（America will never relent that in pursuing terrorists that threaten our people.），重提不到一年前，美國軍隊擊殺極端組織伊斯蘭國（ISIS）的領袖巴格達迪。

拜登接受訪問談到，明白失去妻子、女兒、兒子的感受，又佩服出席悼念活動的家庭，因活動將帶人重回悲劇發生一刻，不管過了多久，悲痛依舊。（I know from experience, losing my wife, my daughter, my son, you relive it, the moment as if it's happening. It's hard. It's a wonderful memorial, but it's hard. It just brings you back to the moment it happened, no matter how long, how much time passes. So I admire the families who come.）

【美國大選】死亡人數迫近20萬 惟特朗普誇美死亡率全球最低【下一頁】

【美國大選】特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後【下一頁】

拜登前往賓夕法尼亞州前，曾出席紐約世貿遺址911紀念廣場的悼念活動，席間與彭斯互碰手肘，簡短傾談，期間二人同樣戴上口罩。

2001年9月11日美國時間早上，恐怖份子騎劫4架客機，早上8時46分，一架美國航空客機撞向世貿中心北座大樓，兩架撞向世貿中心南、北翼大樓，兩座大樓其後倒塌；一架在賓夕法尼亞州墜毀，一架撞向五角大樓，造成近3000人死亡或失蹤。

責任編輯：葉芷樺

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