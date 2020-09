【911恐襲19周年】特朗普：絕不放過恐怖分子

▲ 美國911恐怖襲擊19周年,總統特朗普致辭時揚言,美國不會放過恐怖分子。

美國911恐怖襲擊19周年,美國大選在即,總統特朗普(Donald Trump)和民主黨總統候選人拜登(Joe Biden),先後出席賓夕凡尼亞州聯合航空紀念館的悼念儀式,兩人沒有碰面。美國總統特朗普致辭時揚言,美國不會放過恐怖分子。

今年受疫情影響,各地悼念活動規模縮小。遇襲地點的紐約世貿遺址照舊舉行悼念和默哀儀式,但改為以錄音讀出死者名字,而非由家屬讀出。有家屬指,因應疫情,不打算出席活動,為19年來首次。

周五(11日)總統特朗普和夫人梅拉尼婭出席賓夕法尼亞州的悼念活動,他們向死難者獻花圈和默哀。當年被恐怖分子挾持的一架客機在現場墜毀。

特朗普致辭道:

「儘管我們無法消除您的痛苦,但我們可以幫助您承擔負擔。」(But while we cannot erase your pain, we can help to shoulder your burden.)

他強調,美國對恐怖分子絕不放任自流(America will never relent that in pursuing terrorists that threaten our people.),重提不到一年前,美國軍隊擊殺極端組織伊斯蘭國(ISIS)的領袖巴格達迪。

拜登接受訪問談到,明白失去妻子、女兒、兒子的感受,又佩服出席悼念活動的家庭,因活動將帶人重回悲劇發生一刻,不管過了多久,悲痛依舊。(I know from experience, losing my wife, my daughter, my son, you relive it, the moment as if it's happening. It's hard. It's a wonderful memorial, but it's hard. It just brings you back to the moment it happened, no matter how long, how much time passes. So I admire the families who come.)

拜登前往賓夕法尼亞州前,曾出席紐約世貿遺址911紀念廣場的悼念活動,席間與彭斯互碰手肘,簡短傾談,期間二人同樣戴上口罩。

2001年9月11日美國時間早上,恐怖份子騎劫4架客機,早上8時46分,一架美國航空客機撞向世貿中心北座大樓,兩架撞向世貿中心南、北翼大樓,兩座大樓其後倒塌;一架在賓夕法尼亞州墜毀,一架撞向五角大樓,造成近3000人死亡或失蹤。

責任編輯:葉芷樺