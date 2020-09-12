【盧煜明專訪重溫】「無創產檢之父」盧煜明 ：港有優勢 科研需更多資助

正當外間批評香港在生物科技落後之際，其實一直有一群科研人員默默地為香港的生物科技事業，甚至人類健康，作出很大的努力和貢獻。有「無創產檢之父」稱譽的香港中文大學醫學院副院長盧煜明教授，由博士生開始他花了超過20年時間研究出來的無創基因產前診斷測試（T21），成孕婦福音，至今超過90個國家應用，他更被視為本港第二位最有可能獲得諾貝爾獎的人。

中大醫學院教授盧煜明憑血漿DNA診斷技術 奪「科學界奧斯卡」大獎，想知詳情請按：【下一頁】

盧煜明研發的無創產檢，絕對是他科研生涯中的代表作，當然在過程中也不是一帆風順，當中走過不少冤枉路。在牛津大學念醫科期間，他需要修讀不同科目，其中一個科目包括婦產科，發現高齡產婦在做傳統抽羊水產檢時存在流產風險，從而啟發他研發出一個安全性較高的產檢方法，例如從孕婦的血液中找胎兒的細胞。

他在修讀博士那時有機會鑽研技術，當初他一直想在孕婦的血液中找胎兒的細胞。可是直到一次煮面的過程，啟發他原來要找的東西不在血細胞，而在血漿，當下他認為很有趣，原來之前8年的研究找錯了方向，他指孕婦每100萬個血細胞裏面，才有一粒是屬於胎兒，但在血漿裡則有10%是屬於胎兒，結果相差很遠。可是盧教授沒有否定前8年的努力，並認為這就是科學有趣的地方。

望可助更多高危孕婦

盧煜明由1997年成功研發無創產檢至應用在臨床診斷，過程花了14年。他後來聯同研究團隊創立兩間生命科學公司雅士能（Xcelom）及思為諾（Cirina），分別發展無創產檢，及利用血漿檢測早期癌症。現時無創產檢在香港發展甚為成熟，有超過一半的孕婦使用。

盧煜明指現時香港孕婦需要自費做檢測，但他希望更多人可享用到該技術，所以會把技術轉移給醫管局，並在實驗室替醫管局訓練了一隊團隊，在明年初在醫管局旗下的兒童醫院為香港高危孕婦提供免費服務。

另外，他現時將無創診斷技術集中在內地市場，因他認為內地市場檢測欠缺質素保證，而且內地每年約有1,800萬位孕婦，大約進行400萬個這樣的檢測，所以發展潛力相當大。因此他與研究團隊大約一年前，在內地開設了DRA公司（DRA COMPANY LIMITED），並與專注於體外檢測的內地公司金域醫學合作，發展高端無創性診斷。

至於盧煜明有份創辦的公司思為諾在2017年中，與美國一間以早期測試癌症為治癒指標的生命科學公司Grail合併，當中微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）也是Grail的投資者之一。對於自己有股份的公司有望成為獨角獸，盧教授表示這是對香港科技的一個肯定，希望可以讓更多年輕人看到科技發展的前景，但就不予評論是否會上市。他同時感歎如果香港在20年前的創業氣氛和支援已發展成熟，說不定現在公司規模可能更大，可以訓練更多人才，所以希望現在年輕人，可以在20年後更加成功。

須更加重視知識產權

對於香港生物科技的發展，他表示樂觀及積極，而且相比他當年發展事業時，各方面的配套也更完善。而他同時認為香港的科研環境有改善空間。他指出香港在生物科技人才上仍有挑戰。當初他在香港開設雅士能時，很難找到既懂得生物科技知識，又懂得營運公司的人才，最後要在美國才能引薦到相關人才。

另外他認為知識產權是科技公司的基石，可是香港欠缺相關專業人才負責專利有關的官司。他表示自己也曾被捲入專利有關的官司，發現香港的法庭、律師對這方面都不是太熟悉，甚至法庭上的法官也未必有很多經驗處理相關技術的官司。

盧煜明認為從事科研人員也需要學習如何申請專利以保障自己的發明，「這就像下棋一樣，要把專利內容寫得夠穩陣，可以覆蓋到自已研發的技術，這其實是很考功夫，我自己也摸索了30年，才明白當中的竅妙。」

專利除了可以保障研發人員的發明外，同時還可以帶來收入，如果從事一些高危的項目時，很難在外面申請到資助，那時就可以動用專利所帶來的資金，他認為這是專利對於研發人員的重要性。同時他補充指申請專利是一項花錢花時間的遊戲，最低的預算也要數十萬元，有些較複雜的個案，隨時會花費更多金錢。

現時香港創新科技署設立了創新及科技基金協助本地科研公司，另也有專利申請資助計劃，對專利申請作出補貼，同時科學園提供「科技創業培育計劃」等等，協助本地企業引入更多創新概念。

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