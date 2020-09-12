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【香港之光】中大醫學院教授盧煜明憑血漿DNA診斷技術　奪「科學界奧斯卡」大獎　

股樓投資 17:35 2020/09/12

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有「無創產前檢測之父」之稱的盧煜明，現為中大醫學院副院長、化學病理學系系主任，他憑着血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」方法，獲得有「科學界奧斯卡」之稱的「科學突破獎 」國際獎項。

盧煜明在在1997年發表孕婦血漿內存有高濃度胎兒DNA的研究，研發出唐氏綜合症無創檢驗方法，將以DNA分析為本的「無創產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷，被全球90多個國家採用。

這個獎項可獲得將獲得300萬美元（約2300萬港元）獎金，盧煜明已計劃將部分獎金回饋栽培自己的院校，又希望獲獎能令香港最頂尖的學生，除了選擇醫生、律師、財經行業，亦可投身科研。

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記者：張以正

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