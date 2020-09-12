【BNO移民】英國7月份經濟續增6.6%　靠餐廳、酒吧重啟？

▲ 雖然英國餐飲和酒吧等重啟帶動行業增長，但仍低於2月份的水平。

新冠肺炎疫情全球大流行影響各國經濟，但隨着疫情似有緩和，各國經濟亦漸有復甦的勢頭。據BBC引述英國國家統計局（ONS）表示，英國7月份經濟增長6.6%，為連續第三個月錄得增長，惟只恢復疫情爆發後所產出損失的一半以上。

英國7月份經濟能夠錄得增長，Capital Economics英國經濟學家Thomas Pugh表示，餐廳和酒吧等的重啟，相關行業包括住宿及餐飲服務業便於6至7月期間，錄得超過1倍增長，惟仍較2月份的水平低60.1%。

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除此之外，據ONS表示，由於年輕人因疫情繼續留在家中，繼續帶動玩具和遊戲的需求上升；英國市民則因未能到其他國家旅遊，大幅增加本地遊。

英國經濟仍遠低於疫情前水平 學者料明年底才回復

不過，英國經濟即商品和服務的數目和價值，仍遠低於疫情前水平，較2月份實行「封城」低11.7%。而英國除了疫情，還有脫歐問題，到底英國經何時能夠完全恢復？大部份經濟學家相信不會很快。

Thomas Pugh質疑今年剩下時間中能有強勁復甦，並稱若脫歐進一步惡化、疫情確診數目上升，需繼續維持社交距離限制，將共同拖累復甦步伐。UBS Global Wealth Management經濟學家Dean Turner則預計，英國經濟直至2021年底，才能恢復到疫情前的水平。

責任編輯：馬意文