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Elon Musk與福士CEO會面 試駕ID.3後表示：「算是不錯！」

環球政經 13:07 2020/09/12

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早時間福士工會主席公開表示福士很快就會於電動車市場超越Tesla，此番言論一出引起不少討論聲音。不過，工會主席的立場也許與福士CEO迪斯不太相同，事關該CEO數天前上傳了和Tesla「領導人」馬斯克的自拍照，二人在照片中亦表現得相當高興。

【Tesla】瑞銀升Tesla目標價一倍 料電池日有重磅發布【下一頁

另外馬斯克還試駕福士電動車 ID.3 ，過程被迪斯拍了下來。在影片中，馬斯克駕駛著 ID.3 在機場閒逛，迪斯則在副駕位置說明功能，「指導」馬斯克。問到馬斯克 ID.3 電池配置和跟汽車相關的功能如何，他表示以非運動型車款來說「ID.3 算不錯的。」

【Tesla】Tesla高位暴跌四成可撈底？ 高盛：看好電池日惟不建議買入【下一頁

影片曝光後，有不少傳媒跟進時間，不過迪斯強調他與馬斯克沒有談及公事，只是試駕 ID.3 和閒聊而已，雙方完全沒有談論到合作或結盟。迪斯出面表態雙方只是閒聊，大家也不用過份猜測，而事實上他和馬斯克之間的關係確實不錯，雙方也常表態互相欣賞。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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