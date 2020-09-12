【港股追蹤】思摩爾維權打假訴訟有裁決　美法院判勝訴 獲賠償4200萬

思摩爾國際（06969）公布，美國紐約南區聯邦地區法院作出缺席判決，判令100餘名被告向思摩爾國際旗下的深圳麥克韋爾科技有限公司，支付賠償金總計540萬美元（約4,200萬港元），並永久禁售侵害麥克韋爾商標專用權的產品。

2019年10月，思摩爾針對某些海外電商平台上存在的銷售假冒Vaporesso等品牌產品行為，在美國聯邦地區法院提呈商標侵權訴訟，訴訟的被告主要是利用跨境電商平台，將在中國境內生產的假冒產品銷往美國等地的跨境電商。

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本次行動中，思摩爾針對百餘家此類跨境電商在美國本土提起了商標侵權訴訟，訴訟過程中，部分被告積極尋求和解，而其他被告則被判賠合計高達540萬美元的賠償金。

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思摩爾長期以來堅持以各種手段打擊假冒偽劣，如向公安機關舉報、向行政部門投訴、向人民法院起訴等，面對境內外猖獗的假冒偽劣行為，思摩爾一直持零容忍態度。此次境外打擊並獲有利判決是思摩爾維權打假行動取得的階段性勝利。雖然獲判不代表一定可以獲得相應賠償，思摩爾計劃啟動對缺席被告的執行程序，以儘量實現判賠金額。

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記者：李兆明