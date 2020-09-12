【阿里巴巴有份投資】QooApp專訪：擬進軍手遊發行　海外版原版手遊有望同步

▲ QooApp為集合遊戲商店、社群及資訊於一身的二次元遊戲平台。

QooApp已是手機遊戲迷獲取原版遊戲及資訊的熱門之地，因為不少喜愛玩日韓遊戲的手遊玩家，均明白海外版更新較原版緩慢，雖然或有語言問題，但部份玩家仍傾向玩原版手遊。二次元遊戲平台QooApp創辦人蒲得志接受本報專訪表示，計劃進軍發行領域，自行將手遊從日本引入，令不同語言版本實現同步，並成為QooApp未來的盈利來源。

QooApp為集合遊戲商店、社群及資訊於一身的遊戲平台，現時主要從事遊戲推廣，廠家按遊戲透過平台的安裝量付費，為主要收入來源；公司於2018年獲阿里巴巴 （09988） 創業者基金領投A輪融資。

預期今年月度活躍用戶倍增

自2014年創立至今，QooApp月度活躍用戶（MAU）累積逾600萬人，蒲得志表示，二次元遊戲玩家群體迅速崛起，增長主要來自歐美地區，疫情間平台MAU明顯提升，新用戶流入的地區亦愈來愈廣泛，包括印度、中東等地，相較以往MAU每年增長50%至60%，預計今年MAU可增長逾1倍。

QooApp現時未達收支平衡，他指，平台仍在發展中的階段，用戶增長空間大，特別是歐美地區用戶，資源優先放擴展用戶。

「二、三十年前的香港就是今天的歐美」，蒲得志稱，香港及台灣對二次元文化已有充足了解，歐美地區因Netflix及綫上串流平台普及才對此有更多認識，惟興趣多但供應少，故平台計劃主動將遊戲從日本引入市場，屆時會鼓勵廠商一開始便推出多語言版本。

他指出，信心不足是廠商卻步同步的最大原因，特別是日本人做事穩陣，其廠商對歐美持保守態度，反而開放合作，QooApp有一定數量的海外用戶，了解用戶喜好，有利雙方合作。他又直言，「最賺錢一定涉及發行」，該業務有望成為未來盈利來源，現時已有項目進行中或洽談。

QooApp續加強個人化設置

談及疫情影響，蒲得志指，企業初期因恐慌而傾向保留預算，後來發現疫情反為推廣優良遊戲的好機會，故廣告業務已回復。雖然現成遊戲不介意多投放廣告，但短期內平台新增遊戲數量或受影響。

他解釋，新遊戲推出一般要營造「萬眾期待，令人興奮的感覺」，惟這不合社會氣氛，故推出新遊戲會延期或變得低調。

因應不同市場需要，QooApp近期進行改版，加入許多個人化的設置。蒲得志形容改版前的QooApp如遊戲目錄，改版後則是社交媒體，用戶可發布喜愛的IP，增加用戶間的互動，強調「玩遊戲不能與分享割裂」，而平台亦會按用戶興趣安排接收的內容。

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記者：袁諾曦