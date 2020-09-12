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【新冠肺炎】新加坡啟動「快捷通道」 料最快下周五與日本恢復商務合作

環球政經 12:38 2020/09/12

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為加快恢復經濟的速度，新加坡先後和鄰近周邊國家討論有關「快捷通道」的方案。當局宣布將於本月18日，即下周五起，會和日本實施商務互惠的快捷通道，重啟兩國之間必要的商務和公務來往。

【旅遊氣泡】港府與11國商討雙邊安排 料出發前抵達後均須檢測：【下一頁

外交部表示，新加坡和日本的「商業通道」(Business Track）將在18日開始實行，包括出發前和入境後須完成病毒檢測，和跟從入境後已規劃好的行程；他指當局期望方案能有助兩國的經濟復甦。

【新冠肺炎】日本招聘職位遞減　逾5萬人失業：【下一頁

新加坡早在6月份和中國啟動「快捷通道」，在廣東、天津、江蘇、浙江、上海及重慶等6個省市實施；另外，新加坡亦在8月中的時候，和馬來西亞啟動「快捷通道」及週期性通勤安排模式。而且，當局亦在9月時，分別和汶萊、韓國啟動「快捷通道」等相關的措施。

 

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責任編輯：潘曉豐

汶萊 馬來西亞 中國 南韓 經濟 外交 新加坡 日本 新冠肺炎疫情

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