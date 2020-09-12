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張國榮新版《春夏秋冬》　多間串流平台均有上架（附MV連結）

商業 11:50 2020/09/12

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環球唱片今年重新打造哥哥的新專輯《REVISIT》，並在專輯內加入新版《春夏秋冬A Balloon’s Journey》聲帶。

張國榮（哥哥）今日64歲冥壽，環球唱片今年重新打造哥哥的新專輯《REVISIT》，並在專輯內加入哥哥當年錄製，而未被使用的新版《春夏秋冬A Balloon’s Journey》聲帶，成為新專輯的賣點。不過，暫時未見環球唱片公布新專輯的銷售詳情。

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環球唱片在今日零時，已於YouTube上載《春夏秋冬A Balloon’s Journey》的MV，並同時在各串流平台，包括Spotify、KKbox、JOOX、iTunes Store、MOOV等上架。有粉絲留言認為，「哥哥就好似冇離開過一樣，2020一樣有新歌派台」，不過，亦有粉絲感到每年都有哥哥的合輯推出，並認為「有點過度消費，希望有點新的東西」。【按此】可欣賞新版「春夏秋冬」。

其實雖然哥哥逝世至今17年，但仍有不少專輯推出。例如環球唱片在2010年發行的「I am what I am」；東亞唱片在2016發行的「哥哥的歌」，當中包括兩首當時未曝光的歌曲「飛機師的風衣」、「冰山大火」，以及一首未收錄的國語歌「千山萬水」。

責任編輯：馬意文

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