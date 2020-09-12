【美股焦點】孫正義期權豪賭科技股惹爭議 軟銀傳考慮修改交易策略

▲ 孫正義的期權豪賭，令軟銀獲得「納斯達克巨鯨」的稱號。

美國科技股自疫情後展現出凌勵漲勢，惟近日自高位急回吐。而較早前媒體披露，軟銀集團（Softbank）在創始人孫正義的領導下，在過去數月大規模押注美國科技股期權，一度獲利甚豐，但亦質礙風險過高。《彭博》引述消息指，軟銀近日考慮修改交易策略，並與投資者會面釋除礙慮。

在媒體披露孫正義的期權賭局後，軟銀股價於周一（7日）大跌7%，同時亦令投資者擔心。據《彭博》引述消息人士透露，軟銀近期的投資以「認購 期權價差（ call spread )」為主，而非單純地用高槓桿押注期權，故風險其實有限。

所謂 「認購 期權價差（ call spread )」是指同時買入接近行使價的認購期權（long call），並沽出較高行使價的期權（short call）。有關做法是 期權交易中的一種常見策略，利用賣出期權的賺取的期權金，彌補買入期權的成本。惟該策略亦會鎖定了利潤上限，簡言之，在相關資產價格升至賣出期權的行使價以上水平後，也不會產生額外利潤。

孫正義押注7家美國科企

報道披露了軟銀交易策略的更多細節。一位消息人士稱，軟銀的交易主要集中在7家美國科技公司，包括亞馬遜（美︰AMZN）、Adobe（美︰ADBE）、Google母公司Alphabet（美︰GOOC）、Netflix（美︰NFLX）、「道指新貴」Salesforce（美︰CRM）、微軟（美︰MSFT）及Facebook（美︰FB）。

知情人士透露，軟銀通常會買入價外期權，以捕捉正股股價的升勢，並在其後賣出行使價更高的期權。

軟銀是美股大跌元兇？專家︰市場只是在找沽貨理由

美國科技股自上周起急跌，適逢孫正義「豪賭期權」消息傳出，使軟銀獲得了「納斯達克巨鯨」的稱號，更有不少報道把軟銀當成美股暴跌的元兇。不過，有關說法欠缺具理據支持。因為據此前報道，軟銀只用了大約40億美元買入期權，而單計亞馬遜的市值已達1.6萬億美元，靠軟銀的投資額難以撼動單一科技股的表現，更遑論整個股市。

再者，此輪美股升勢中，升幅最為驚人的蘋果（美︰AAPL）及Tesla（美︰TSLA）不在軟銀主要交易的7隻科技股當中。

Susquehanna International Group衍生產品策略聯席主管Chris Murphy表示，單一機構投資者能夠左右「無論市值多大企業的股價」說法也許並不合理，更大可能是市場只是在尋找沽貨理由。

對沖基金QVR Advisors投資總監Benn Eifert表示，過去數月的大額期權交易，更多的似是用期權作防守性部署。他又表示，軟銀及其他規模相當的機構投資者，其倉位大多數都做足對沖（were done delta-neutral）。這些機構本身持有大量科技股，並於近期將部分倉位轉為期權，降低風險。

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編輯︰侯景成