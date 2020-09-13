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【都市診療室】改善徵狀　助升銀屑病者競爭力

名人薈萃 08:43 2020/09/13

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人與人之間的接觸，總是「從外到內」，先看外表，慢慢接觸之下，才了解內心，但銀屑病令患者的面部、額頭、頸、手肘等位置會出現大量銀白色皮屑，對外觀影響頗大，其他對此症不認識的人，難免對患者產生許多疑問、誤解甚至歧見，阻礙患者發展人際關係，也令他們在生活、職場中失去許多機會。究竟，銀屑病患者有沒有方法可以真正長久改善病徵，重拾信心和競爭力呢？

無法預防 藥物助改善

銀屑病的病發成因與自身免疫系統中的發炎因子有關，而當中或有家族遺傳傾向，如遇上乾燥環境、心情壓力等，會增加病發風險。但臨床所見，亦有不少患者並無家族病史，所以暫時仍無方法去預防銀屑病，患者不應過份憂慮病情會遺傳下一代而拒絕生育。

我們無法預防銀屑病，但近年已有愈來愈多的藥物幫助患者改善病徵，如病情輕微，患者可透過外塗藥膏，如類固醇或維他命D衍生物，及保濕護膚已可達到改善效果。至於中度至嚴重的患者，則需透過口服藥物如免疫系統抑制劑—環孢素等控制病情，惟這類藥物的副作用較多，患者需定時監察肝、腎功能，所以特別是年輕患者則不太建議處方這類藥物，擔心他們長期用藥而容易出現副作用。

勿信偏方 失治療時機

生物製劑是近年治療銀屑病的大方向，它的治療原理是針對身體內特定的發炎因子，例如甲型腫瘤壞死因子（TNF-α）、白細胞介素17（IL17）、白細胞介素23（IL23）等，能夠在短時間內幫助病人消除病徵，達到PASI90或PASI100的療效指標，即皮膚上的發炎、紅腫、皮屑改善幅度達90%或100%。

不過舊一代生物製劑需要在診所內進行靜脈注射，患者需每隔2至3星期注射一次；新一代生物製劑如白細胞介素23抑制劑，則改為皮下注射形式，患者每隔3個月注射一次，整體的療效及方便程度都較傳統藥物改進不少。

事實上，不少銀屑病患者在生物製劑的協助下，都可回復昔日的生活質素。38歲的Ivan是一名iBanker，因經常要兼顧港、美股市，工作壓力大，致銀屑病情日益嚴重，全身多個位置都出現大量的銀屑及皮膚變得粗糙，更無法穿上深色西裝上班，上司及客戶對他的情況頗有微言，不但令他失去自信，也令他失去一些難得的工作機會。

與醫生商討後，Ivan決定使用新一代的生物製劑治療，2個療程後，皮膚已達PSAI90的改善效果，身上的銀白班塊近乎絕迹，自信心大大提升，上司亦對他的態度有大轉變，終獲得升職加薪，令他喜出望外。

陳厚毅醫生最後提醒各位讀者，所有治療均有不同的成效及副作用，醫生會與患者商討，選擇最合適的治療方案，如有任何疑問，應該病向淺中醫，不要亂信偏方以免錯過治療的最佳時機。

 

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撰文 : 陳厚毅醫生 皮膚科專科醫生

欄名 : 都市診療室

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