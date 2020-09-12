【美股焦點】納指經歷3月來最糟一周　據報軟銀檢將討期權交易策略

美股連續兩周下跌，以科技股為主的納指早前升勢凌厲，本周亦跌4.1%，創下3月以來最大周內跌幅。早前《金融時報》曾引述消息人士指，在創始人孫正義的領導下，軟銀在過去一個月大手買入美股大型科技股的認購期權，涉資據指高達數十億美元，惹市場爭議，據彭博報導，日本軟銀正考慮檢討該投資策略。

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上周五消息曝光後，投資者普遍對於軟銀期權策略交易表示緊張，擔心該公司將會因此承受更多風險，因此拋售軟銀股票，上周公司股價累計跌逾6%。為安撫投資者情緒，軟銀高層考慮向公眾披露更多投資策略細節，但遭到主席孫正義反對。

軟銀高層還表示，將會在近期內面見投資者，並強調其交易是「比較保守的」，交易主要集中在微軟（MSFT）、Facebook（FB）等幾間美國大型科技公司，且以「認購 期權價差 」 （ call spread )為主，而非短期高槓桿押注期權。

《金融時報》曾形容軟銀為納斯達克「巨鯨」(Whale)，旗下願景基金操作手法有如對沖基金，帶動美股交易量的成長，更被視為導致科技股漲勢的背後一大推手。

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編輯：李勝男