【一名經人】羅家聰：四大科技

這個是科技革命年代，連炒股票也口口聲聲要炒科技股。論當代最突破性的科技，想來想去，還是首推科學界對生命以至尤其腦部的認識，繼而是模仿甚至企圖複製。

【一名經人】羅家聰：轉型：【下一頁】

上述其實提到了4個範疇。第一個是對生命的認識，簡單講就是深入了解DNA。DNA的基本元素很簡單，人所共知是A、T、C、G，但難的部分在於這四字母的組合。大數據的處理方法不算新，如Codd關係模型在1970年代已有，至於另些「稍為新穎」統計方法如半參數（Semi-parametric）和非綫性估算等亦有了好幾十年，僅統計分支。令大數據有用武之地的，還在晶片突破配合平行運算（Parallel computing）之硬件上。

複製器官可長生不老？

第二個突破在於不只對生命，而是對腦部怎思考的認識。半世紀前愛因斯坦死後，其特大的腦部已被切成多份小片保存至今。不過，死腦已無神經運作，分析不到什麼。今天的掃瞄和大數據分析力已逐漸解開這生命中最神秘部分，透過對腦部神經元訊息（極微弱電流，即所謂「腦電波」）傳遞的了解，一可恢復因腦部出事而喪失的功能，如癱瘓等；二可進一步嘗試醫治繼癌症後的另一大絕症：腦退化。這門生意可不小。

第三個突破是模仿人腦，是建基於上述第二點對大腦運作的了解。今天我們知道，腦部訊息傳遞不是綫性，而是按網絡模式。由傳統統計的線性回歸演化出來的非綫性、乃至網絡模型，大概是當今人工智能的基礎。人工智能不是神，道理上還是模仿人類，故人會出錯，人工智能一樣會錯，只是人工智能的記憶容量和運算速度均遠勝過人類，不是說其會統治人類，但如計算機般取代人類某些繁瑣、厭惡工作，肯定大勢所趨。

第四是複製。有了3D打印，再加上納米技術層次之精密，日後生產不限於死物，連器官甚至生物或也可印出來。如果人的器官壞一件換一件，豈非長生不老唔使死？

買什麼科技？這四類囉。

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