【港股追蹤】華潤置地首8月銷售1620億 增長5％　抵全年目標62％

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華潤置地（01109）公布，8月份實現總合同銷售金額約272.2億元（人民幣，下同），總合同銷售建築面積約125.2萬平方米，分別按年增長24.2%及年下降2.7%。
今年首8個月，華潤置地累計實現總合同銷售額為1620.1億元，同比增長5.62%；總簽約面積870.65萬平方米，同比微增5.31%。
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以集團定下全年目標銷售2,620億元計算，目前已完成約62%。
另外，華潤置地8月份投資物業實現租金收入約12億元，按年增長16.2%；2020年累計投資物業實現租金收入約74.5億元，按年下降4.7%。
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記者：李兆明