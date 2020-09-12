【港股分析】下半年業績有支持　可吼呢隻遊戲股

美股及納指近期現調整期，本港上市的新經濟股及科技股也受到拖累，表現有下滑跡象，投資者在板塊中撈底的意欲上升。不過科技相關股份選擇不少，要入貨又不一定要買「ATMX」，甚至未必要在恒生科技指數尋寶，今次就介紹一隻有增長，又有息派的宅經濟概念股。

手遊股IGG（00799）的際遇可算是一個奮發向上的故事，股份2013年在本港創業板上市，經過兩年努力後，成功轉到主板上市，憑藉旗下皇牌遊戲《城堡爭霸》夠爭氣，公司業績一直交出穩定增長。

集團今年藉疫情利好宅經濟概念，上半年公布了一份理想的業績，期內收入雖然下跌11.9%至3.12億美元，惟純利卻錄得按年87.8%的超高增長，至1.33億美元。

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最令市場滿意的，是公司派發3.2美仙的中期息之餘，同時派發3.2仙的特別股息，折算逾0.5元，若以周五（11日）收市價8.86元計，未計入下半年派發的第二次中期息，股份今年息率已超過5.5厘。

當然，有人會認為公司有資金派發特別股息，或代表業務發展方面未必能取得顯著增長。從集團收入分析，旗下遊戲按年收入有所減少，主要收入仍來自《城堡爭霸》及《王國紀元》兩隻已分別推出7年及4年的遊戲。然而，集團中期報告中提到，王國紀元遊戲近期月流水重拾升勢，7月份更突破6,000萬美元的歷史新高，相信這方面暫時不用太擔心。

另一方面，IGG上的好業績，其實有部分來自投資之公允價值變動收益大幅增長，上半年達5,430萬美元，當中大部分增長來自心動公司（02400），公司2018年底以3,150萬美元，收購公司6.84%權益，截至6月底，集團對心動的持股比例達5.76%。

但心動公司早前曾經配股，IGG又在8月底以每股40.62元，減持約13萬心動股份，套現逾528萬元，現時公司對心動的持股比例降低至4.99%，意味再有減持股份套現的話，也不用再披露，估計集團或有機會繼續在高位減持部分股份鎖定利潤，對公司而言算是利好。

股價早前升至11元後回落，但一直守穩8元的上升裂口底部，可見該水平有強大支持，近期經過一輪整固後，在8.5元附近開始築底，有望再開車展開新一輪升浪，可以10元作目標價。

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記者：葉志偉