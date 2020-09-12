【港股分析】汽車股翻身　唔一定吼整車股

內地正值「金九銀十」的消費旺季，特別是今年新冠肺炎疫情肆虐下，內地上半年經濟增長未如預期般強勁，滯後的報復性消費，或更能在這段時間體現。以往金九銀十都利好大價消費股，如內房及汽車板塊，中央近期推行的「汽車下鄉」政策，或令汽車股更為受惠。

中國汽車流通協會公布《中國汽車經銷商庫存預警指數》，8月份庫存預警指數為52.8，較上月下降9.9個百分點，按年則下降0.5個百分點，流通行業景氣狀況有所改善。

但選股的話，不一定要揀吉利汽車（00175）及長城汽車（02333）等整車股，因為揀這些股份主要是看好其品牌。認為汽車銷售能夠顯著上升的投資者，也不妨考慮下游零售的汽車經銷商，如龍頭的中升控股（00881）。

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在汽車行業萎縮的上半年，中升交出一份理想業績，截至今年6月底，集團新車銷量雖然按年下降7.8%，至19.7萬台，但期內收入仍錄得1.4%的按年升幅，至582.03億元人民幣，純利更同比上升10.1%，至22.9億元人民幣，盡顯龍頭地位。

業績公布後，滙豐及摩根士丹利分別發表研究報告，不約而同地都給予股份60元的目標價。不過股份雖一度突破50元阻力，惟始終未能企穩，近兩個月都在橫行區膠著。

股份周五（11日）升逾3%，或是開市先兆，目標可上望55元。而且股份一直守住7月初的上升裂口底部，約45元水平，亦可以此作止蝕位。

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記者：葉志偉