【美股收市】科技股弱 納指續跌0.6% 道指反彈131點

美國消費物價連續第3個月上漲，反映經濟開始逐步走出疫情陰霾，支持道指反彈逾百點 ; 惟科技股續乏力，納指先升後跌。

道指收報276645點，升131點或0.5%；標指收報3340點，升1點；納指收報10853點，跌66點或0.6%。

美股表現反覆，全周計，道指、標指、納指累挫1.7%、2.5%、4.1% ; 納指創3月以來最大單周跌幅，標指則創自6月以來最大單周跌幅。

重磅科技股偏軟，蘋果公司在發布新操作系統iOS 14前，宣布修訂應用程式商店(App Store)規則，業界關注此舉可能對串流遊戲行業帶來衝擊。蘋果股價回落1.3%。

大行對後市並不悲觀，高盛將明來3個月全球股市評級上調至「增持」，以反映盈利增長及周期股追落後。

不過，美國的疫情仍未受控，單日新增確診病例超過3.77萬宗，高於過去一周的每日平均逾3.56萬宗。白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)形容，疫情數字令人感到越來越沮喪，美國在控制疫情方面的工作「欠缺成功」(lack of success)。

福西稱，雖然美國每日平均確診數字較兩周前回落16%，但相比其他國家，美國的封鎖措施不夠廣泛，部分政府官員對於實施封鎖政策也有反彈。

前聯儲局主席格蘭斯班（Alan Greenspan）表示，他對美國經濟的最大擔憂是通脹和預算赤字。他對通脹前景看法負面，又稱聯邦政府的支出正失控，而退休人數大增，意味可能低估了未來預算赤字的規模。

另外，美國財政部公布，8月錄得財政赤字2000億美元，少過預期的2427億美元 ; 去年9月至今年8月累計的11個月財赤超過3萬億美元，高出前一年度同期近2倍。

美匯指數93關爭持，金價受壓，紐約12月期金收報1947.9美元，跌0.8%。

油價表現靠穩，紐約期油收報37.33美元，升3美仙，但全周計累跌超過6%，連續兩周錄得跌幅。

責任編輯：柯志宏