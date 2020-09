【至叻板塊】獲利意欲強　殘價股變身資金避難所

過去一周,投資者鎖定利潤的意欲甚強,總之累積一定升幅的股份,均成沽貨套現的對象。例如,科技股每逢高位就有沽壓,還有本來受惠避險的黃金也表現呆滯,拖累金礦股出現調整。

【港股追蹤】華潤置地首8月銷售1620億 增長5% 抵全年目標62%

反之,原本乏人問津的殘價股,卻變身避難所。由9月7至11日的一周,表現「至叻」的板塊按次序為航空、風電、公路、航運和本地零售股,累計升幅介乎1%至4.6%。

綜合而言,這些股份估值殘,壞消息幾乎盡出,本身向下再跌的空間已不多。另一方面,市場可能憧憬全球主要經濟體的疫情有所緩和,故買定傳統舊經濟股,博各國陸續重啟經濟,料這些股份的估值能得以修復。

事實上,航空股已不是第一次上榜,過去一周再下一城,板塊平均漲幅達4.6%,主要多得油價下跌,而且內地航空公司以廉價機票吸引乘客,反應不俗,刺激航班量回升,結果東航(00670)被炒高9.5%,南航(01055)累升6%。

【港股追蹤】好淡爭持激烈 南下資金累計縮水逾五成

另外,個別航運股也表現出色,好像東方海外(00316)一周升5.5%,海豐國際(01308)漲7.5%,多少是受了中國進出口數字勝預期的拉動。

記者:林衛