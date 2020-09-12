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【至叻板塊】獲利意欲強　殘價股變身資金避難所

股樓投資 10:58 2020/09/12

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過去一周，投資者鎖定利潤的意欲甚強，總之累積一定升幅的股份，均成沽貨套現的對象。例如，科技股每逢高位就有沽壓，還有本來受惠避險的黃金也表現呆滯，拖累金礦股出現調整。

【港股追蹤】華潤置地首8月銷售1620億 增長5％　抵全年目標62％，詳情請按【見下頁

反之，原本乏人問津的殘價股，卻變身避難所。由9月7至11日的一周，表現「至叻」的板塊按次序為航空、風電、公路、航運和本地零售股，累計升幅介乎1%至4.6％。

綜合而言，這些股份估值殘，壞消息幾乎盡出，本身向下再跌的空間已不多。另一方面，市場可能憧憬全球主要經濟體的疫情有所緩和，故買定傳統舊經濟股，博各國陸續重啟經濟，料這些股份的估值能得以修復。

事實上，航空股已不是第一次上榜，過去一周再下一城，板塊平均漲幅達４.6%，主要多得油價下跌，而且內地航空公司以廉價機票吸引乘客，反應不俗，刺激航班量回升，結果東航（00670）被炒高9.5%，南航（01055）累升6%。

【港股追蹤】好淡爭持激烈　南下資金累計縮水逾五成，詳情請按【見下頁

另外，個別航運股也表現出色，好像東方海外（00316）一周升5.5%，海豐國際（01308）漲7.5%，多少是受了中國進出口數字勝預期的拉動。

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記者：林衛

板塊 航運股 航空股 海豐國際（01308） 東方海外（00316） 香港股票

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